Екатеринбург начал отмечать День города

В субботу, 16 августа, в Екатеринбург празднует День города. Жители и гости города смогут посетить концерты, фестивали, конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», ралли «Эковер» и праздничный салют.

Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рота почетного караула у памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене в Историческом сквере выступит певица Алсу и состоится Международный фестиваль духовых оркестров. В День города будет определена «Мисс Екатеринбург» и организован гала-концерт конкурса.

В спортивном квартале «Архангела Михаила» пройдет фестиваль «Энергия РМК», на котором выступят Мот, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape и другие хедлайнеры.

В центре Екатеринбурга состоится открытие чемпионата России по ралли «Эковер» и выставка ретро-автомобилей.

Перед ККТ «Космос» пройдет турнир по баскетболу. В Литературном квартале актеры пяти уральских театров представят детские спектакли и мастер-классы.

Октябрьская площадь превратится в арт-пространство «Горожане», где пройдут конкурсы диджеев и кавер-групп. В этой локации танцоры представят современную хореографию, а художники – граффити. Каждый час от этой площадки будет проходить экскурсия «Город to Go».

На площади 1905 года откроется фестиваль «Завод», посвященный промышленности уральской столицы. Гостям покажут полный цикл производства: от чертежа до готового продукта. Хедлайнером фестиваля станет Слава Скрипка, уточнили в пресс-службе города.

Праздничный салют запустят над акваторией городского пруда в центре Екатеринбурга в 22:30.

Весь день проезд в общественном транспорте и парковочные места будут бесплатными. Общественный транспорт будет работать дольше.

