Суд: подозреваемый в тройном убийстве после развода продолжал жить с бывшей женой

Ростовский областной суд при рассмотрении жилищного спора между бывшими супругами установил, что подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге Евгений У. после официального развода продолжал проживать с бывшей женой как одна семья. Об этом говорится в апелляционном определении суда от 12 ноября 2025 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, Евгений У. обратился в суд с требованием признать бывшую супругу утратившей право пользования принадлежащим ему жилым домом. Он утверждал, что зарегистрировал ее по этому адресу в марте 2023 года, однако уже с сентября того же года она там не проживала, не оплачивала коммунальные услуги и отказывалась сняться с регистрационного учета.

Оспаривая решение суда первой инстанции, бывшая супруга заявила, что после расторжения брака в 2011 году они фактически продолжали жить одной семьей. По ее словам, за это время у них родились трое детей, а спорный дом был приобретен в период совместного проживания на средства ее родителей. Она также утверждала, что выехала из дома не добровольно, а после того, как Евгений У. выгнал ее и сменил замки.

Ростовский областной суд отменил решение Таганрогского городского суда, который ранее удовлетворил иск собственника дома. Апелляционная инстанция указала, что ответчица не была надлежащим образом извещена о рассмотрении дела, а также приняла во внимание вынесенное месяцем ранее решение, которым Евгений У. был обязан оформить на троих несовершеннолетних детей доли в этом же доме. Поскольку место жительства детей определено с матерью, суд пришел к выводу, что она сохраняет право пользоваться спорным жилым помещением, и отказал в удовлетворении иска.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», утром 9 июля в Таганроге были убиты три человека. По версии следствия, в совершении преступления подозревается бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений У. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Валерий Климов