Искод кадров

Число вакансий в IT-сфере в первом полугодии 2026 года снизилось, по оценкам рекрутинговых платформ, на 20–50%. При этом число резюме увеличивается, а рост зарплат в отрасли остается невысоким. Сокращение предложения на рынке связывают с тем, что компании чаще закрывают позиции за счет внутренних ротаций, а некоторые задачи уже решает ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество вакансий в IT-секторе по итогам января—июня 2026 года сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных SuperJob. Одновременно с этим число резюме выросло также на 21%, а в целом по рынку труда прирост составил 33%.

Вакансий стало меньше по всему рынку, который от ситуации кадрового дефицита возвращается к конкуренции для соискателя, говорят в компании.

Кроме того, ИИ-разработка закрывает часть потребности компаний в специалистах и кадрах «около-IT». «Высокая же ключевая ставка приводит к тому, что планы на реализацию R&D-проектов откладываются до лучших времен»,— говорит руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Рост зарплат в отрасли также замедлился: в июне 2026 года средние доходы IT-специалистов были на 3,9% выше, чем годом ранее, что ниже официальной инфляции (5,31% по России на май 2026 года, по данным ЦБ). Снижение темпов прироста в компании связывают не только со статистическим эффектом высокой базы, но и с изменениями на рынке труда, говорят в SuperJob. Зарплаты поднимают только высококвалифицированным специалистам уровней middle и senior. На фоне сокращения числа вакансий «без опыта» конкуренция среди «джунов» продолжает расти. Самые высокие медианные зарплаты в Москве во втором квартале 2026 года были у программистов на языках Kotlin — 380 тыс. руб., Golang/Go — 360 тыс. руб. и DevOps-инженеров — 340 тыс. руб.

Тенденцию подтверждают в «Хабр Карьере». Число вакансий на платформе сократилось на 56% в первом полугодии 2026 года, за тот же период 2025-го сокращение составляло 32% (см. “Ъ” от 17 июля 2025 года). Меньше всего снижение затронуло направления ИБ (падение на 40%) и искусственного интеллекта (на 27%). Заметнее количество вакансий уменьшилось в дизайне, тестировании и маркетинге. Одновременно количество специалистов, находящихся в поиске работы или открытых к предложениям, выросло на 69%. Средняя зарплата по IT-рынку выросла на 5% год к году. Рост зарплат на 3% отмечают в HeadHunter. В целом по стране работодатели предлагали профильным специалистам в среднем 98,8 тыс. руб., в Москве — 151,4 тыс. руб., а на одну IT-вакансию сейчас приходится 22 резюме.

Отдельные показатели рынка труда, включая снижение числа вакансий и рост количества резюме, отражают прежде всего изменение структуры спроса со стороны работодателей и увеличение числа молодых специалистов благодаря развитию IT-образования, считают в Минцифры.

При этом в условиях активной цифровизации экономики сохраняется высокий спрос на специалистов уровня middle и senior с практическим опытом, добавляют там.

Многие крупные компании чаще обращают внимание на специалистов уровня middle, соглашается директор по персоналу департамента «Заказная разработка» компании «Рексофт» Анна Васильева. «Сеньоров» и дорогих экспертов ищут точечно — под сложные задачи. Часть экспертов с узкими компетенциями по зарубежным решениям оказалась менее востребованной из-за импортозамещения технологий, добавляет она.

Компании закрывают позиции и за счет внутренних переводов и предъявляют более высокие требования к новым кандидатам: приоритет получают специалисты, способные привнести новую экспертизу, быстро освоить технологии и повысить эффективность бизнеса, добавляет руководитель отдела по развитию процессов подбора персонала СКБ «Контур» Владимир Журин.

В SuperJob ожидают, что во втором полугодии наиболее востребованными останутся senior-специалисты с отраслевой экспертизой и навыками работы с ИИ. В целом, как отмечали эксперты ВШЭ в начале июня, сектор ИКТ в РФ входит в число наиболее подверженных риску внедрения ИИ в компаниях (для 50% сотрудников, см. “Ъ” от 1 июня).

Екатерина Фадеева