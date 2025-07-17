Заштатная ситуация

Несмотря на импортозамещение и цифровизацию, число открытых вакансий для разработчиков софта в РФ впервые с 2022 года сократилось и составило, по данным HeadHunter за первое полугодие, 291 тыс. против свыше 300 тыс. год назад. Многие компании начали оптимизацию этого сегмента бизнеса, в том числе посредством сокращения дорогостоящих специалистов, объясняют участники рынка. Параллельно начинается процесс внедрения искусственного интеллекта в IT-сфере, что, по текущим оценкам, способно сэкономить до 30–50% бюджетов. Однако заменить разработчиков высокой квалификации ИИ не в состоянии, по крайней мере пока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Снижение числа объявлений о вакансиях для IT-специалистов заметили в кадровых агентствах. О том, что по итогам первой половины 2025 года на 32% снизилось количество IT-вакансий (по всем направлениям, включая разработку софта и т. д.) на площадке «Хабр Карьера» по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил “Ъ” представитель компании. Он добавил, что большинство крупных компаний — среди них представитель площадки назвал МТС, VK, «Совкомбанк Технологии», Magnit Tech и др.— снизили в этом году количество вакансий на 20–60%. Эксперт уточнил, что «компании могли реже размещать объявления конкретно на "Хабр Карьере" или на одну вакансию искать сразу несколько специалистов».

О сокращении IT-вакансий сообщили и в HeadHunter. По данным рекрутингового сервиса, на площадке количество размещенных объявлений снизилось за полугодие на 20%, до 220 тыс. вакансий. «Еще в прошлом году на рынке начала формироваться тенденция к сокращению персонала в крупных IT-компаниях, в том числе среди разработчиков, в пользу перераспределения нагрузки у тех, кто остается, и повышения их зарплат»,— говорит представитель HeadHunter. Однако, уточняет он, если на должности младших специалистов наблюдается профицит кадров (11,1 резюме на одну вакансию), то среди высококвалифицированных специалистов (senior) наблюдается дефицит — 2,3 резюме на одну вакансию.

По данным HeadHunter, в первом полугодии 2025 года в РФ была опубликована 291 тыс. IT-вакансий, что почти соответствует количеству первого полугодия 2022 года, в 2023 и 2024 годах было опубликовано более 300 тыс. вакансий. При этом, отмечает представитель площадки, средняя зарплата за первое полугодие 2025 года в IT увеличилась на 11,4%, до 96,7 тыс. руб. (см. инфографику).

По данным SuperJob, за январь—июль 2025 года количество IT-вакансий сократилось не так драматично — на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом число резюме в этом сегменте выросло на 5% год к году. За два последних года общее количество вакансий в IT сократилось на 4%, а количество резюме увеличилось на 15%. «Работодатели пересматривают политику в сфере найма, в частности сейчас явно виден тренд на увеличение роли внутренних резервов: компании отказываются от проектов, не оправдавших ожидания»,— подчеркивает представитель SuperJob.

Сокращение числа IT-вакансий в РФ стало разворотом тренда, державшегося последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С уверенностью в завтрашнем кадре

С начала военных действий на Украине и объявления частичной мобилизации в 2022 году Минцифры опубликовало список из 195 IT-специальностей, для которых действует отсрочка от мобилизации (см. “Ъ” от 27 сентября 2022 года). После этого начался рост размещенных IT-вакансий, уже к январю 2023 года их было на 63% больше января 2022 года (см. “Ъ” от 26 января 2023 года). В середине 2024 года “Ъ” сообщал, что средние зарплаты у IT-специалистов сократились на 8%, однако в Минцифры тогда утверждали, что оплата труда в этой сфере «вдвое выше остального рынка» (см. “Ъ” от 11 июля 2024 года).

В Минцифры “Ъ” не сообщили, знают ли они о текущем сокращении IT-вакансий. Однако заявили, что в РФ фиксируется рост числа самих IT-специалистов: за последние пять лет их количество увеличилось на 50%, до 1,08 млн. Год назад глава министерства Максут Шадаев оценивал их число в 990 тыс. по стране. «Можно отметить, что спрос на специалистов высокого уровня с каждым годом увеличивается, в том числе за счет цифровизации смежных отраслей. Мы видим, что спрос продолжит сохраняться в ближайшие годы, поскольку цифровизация — это ключевое направление, в которое вкладывается бизнес»,— уверяет представитель Минцифры.

В крупных IT-компаниях также заявляют о стабильном спросе на специалистов.

Так, в VK сообщили, что за первое полугодие 2025 года общее число вакансий в их компании выросло на 18% год к году. «Общая численность персонала сохранилась на уровне первых шести месяцев 2024 года»,— сообщил представитель VK, добавив, что по итогам 2024 года штат сотрудников вырос на 6%.

В Magnit Tech (IT-подразделение продуктового ритейлера «Магнит») заявили, что наем сотрудников на 50% превышает отток кадров. При этом, отмечают в Magnit Tech, портфель открытых вакансий в их компании действительно снизился в 2025 году. «Это связано с качественными улучшениями внутри компании»,— утверждают там, добавляя, что текучесть кадров в 2025 году снизилась на 40% год к году.

В «Яндексе» сообщили, что в данный момент в компании работают 30 тыс. человек, что на 16% больше, чем в 2024 году, и «сейчас в "Яндексе" открыто больше 1 тыс. вакансий». Как сообщал представитель компании на онлайн-звонке для инвесторов по итогам четвертого квартала 2024 года, компания намеревалась в 2025 году увеличить численность сотрудников.

Снижение вакансий на рынке скорее отражение его стабилизации после «периода бурного роста», говорит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. «В предыдущие годы компании масштабно наращивали команды, чтобы успевать за спросом на развитие отечественных решений, сейчас наблюдается выравнивание: работодатели фокусируются на эффективности, а не на экспансии»,— подчеркивает он.

Оптимизируйте это

За последний год, однако, сразу в трех крупных российских IT-компаниях прошли сокращения разработчиков. Так, в конце декабря 2024 года МТС сократила 2% персонала при своей реструктуризации, об этом сообщала компания на официальном сайте. В МТС отказались от комментариев, но в заявлении говорится, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики ключевой задачей оператора станут снижение долговой нагрузки в 2025 году и отказ от высокозатратных M&A-сделок.

Еще одной компанией, сократившей штат, стал ИБ-вендор Positive Technologies. Как сообщало CNews в феврале, планировалось сократить около 650–800 IT-специалистов. Также издание сообщало о сокращении штата в цифровых проектах «Сбера» на 30–50%. В Positive Technologies отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”.

Оптимизация — это повышение эффективности бизнеса, и в нынешней экономической ситуации эта задача в принципе актуальна не только в IT, но и во всех крупных компаниях, говорит директор по работе с персоналом ГК Softline Вера Машкова. «Любой бизнес сейчас стремится перестроить свои внутренние процессы так, чтобы делать ту же работу, но с меньшим объемом ресурсов, с более высокой эффективностью и за более короткое время»,— подчеркивает она.

Сокращение персонала происходит из-за экономической ситуации и высокой стоимости IT-кадров, говорит директор по персоналу IT-экосистемы «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») Александр Аверин. «К сожалению, затраты на специалистов растут быстрее, чем доходы большинства компаний, каждый бизнес делает свой выбор: кто-то замедляет рост, кто-то оптимизирует команды»,— подчеркивает он.

Сейчас в России меняются подходы к найму: компании могут открывать одну вакансию с широкими требованиями, а рекрутеры уже распределяют кандидатов по командам в зависимости от их компетенций, уточняет директор по персоналу «МойОфис» Кирилл Ширяев. По его словам, численность команды компании за год снизилась на 6%, однако это стало результатом перераспределения ресурсов между проектами для достижения стратегических, технологических и финансовых целей. «Наша ситуация не из типичной категории IT-сектора последнего времени, где компании могут одним махом сократить 15–25% разработки»,— подчеркивает господин Ширяев.

Оптимизация затрат коснулась не только крупных предприятий, но и средних и малых IT-компаний, заключает технический директор компании HD Tech Степан Дудник.

«Это коснулось главным образом позиций, которые не задействованы непосредственно в производстве, по ролям, непосредственно занятым в производстве продукта, фиксируется рост и спроса, и предлагаемой компенсации»,— говорит он.

У заказчиков ужесточились бюджетные подходы, и, несмотря на импортозамещение, долгосрочное планирование остается сложным, добавляет HR-директор компании Postgres Professional Ксения Замуховская. Наем замедляется, потому что компании фокусируются на эффективности текущего персонала, а не на расширении, как в последние два-три года. В самой Postgres Professional «расширяют портфель продуктов, поэтому команда, наоборот, выросла», но сейчас рост постепенно замедляется, поскольку компания уже собрала достаточный штат для выполнения поставленных задач, поделилась Ксения Замуховская.

Интеллект покроет спрос

По словам представителя «Хабр Карьеры», единственным сегментом, где количество размещенных IT-вакансий не изменилось год к году, стал искусственный интеллект. Всего за первое полугодие 2025 года на их площадке было размещено 175 вакансий специалистов для ИИ. Больше всего, по его данным, такие вакансии разместили «Сбер» и Wildberries & Russ. «В основном искали специалистов, которые занимаются разработкой, внедрением и поддержкой систем машинного обучения (ML-разработчик) и ученых по данным (Data Scientist)»,— говорит представитель «Хабр Карьеры».

Основная причина сокращения IT-вакансий на рынке труда, считает представитель «Вымпелкома»,— это развитие ИИ, а также интеграция IT-инструментов в бизнес-процессы.

«Многие компании уже прошли нужный этап автоматизации и теперь переключают фокус на оптимизацию и эффективность, это также приводит к перераспределению бюджета и снижению инвестиций в расширение IT-команд»,— говорит он.

В конце 2023 года “Ъ” выяснил, что «Ростелеком» из-за нехватки специалистов планировал частично «возместить» недостающих разработчиков, аналитиков данных и тестировщиков с помощью ИИ (см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года). Тогда эксперты предполагали, что из-за параллельно частичного замещения кадров со стороны бизнеса и вложений государства в подготовку IT-кадров на российском рынке может возникнуть профицит специалистов. Сейчас в Минцифры сообщают, что совместно с «Яндексом» и «Сбером» запустили программу AI-360 по подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта, а с 1 сентября в 26 вузах стартует программа по подготовке высококвалифицированных IT-кадров.

ИИ не заменит IT-специалистов полностью, однако уже сейчас эта технология позволяет делать рутинные задачи быстрее, а значит, освобождает время на более стратегические и творческие задачи, говорит HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина. «Это все, безусловно, влияет на рынок труда: человек, который не умеет пользоваться ИИ-инструментами, быстро перестанет быть конкурентным»,— говорит она, добавляя, что их компания разрабатывает продукты для работы на основе ИИ, например SourceCraft Code Assistant (упрощает написание кода). По словам госпожи Золотухиной, ИИ-инструментами в «Яндексе» пользуются программисты, аналитики, маркетологи, менеджеры и т. п.

«С помощью минимизации ручного кодинга с ИИ нашей команде удалось повысить производительность разработки на 25%»,— говорят в ГК Softline. «Параллельно мы внедряем собственные ИИ-продукты во внутренние процессы различных корпоративных функций для роста эффективности работы как линейных сотрудников, так и руководителей»,— уточняют в компании.

Технология ИИ сама по себе небесплатна — это либо подписки и лицензии, либо при невозможности их использования собственная инфраструктура, специалисты, поддержка и дорогостоящие инструменты, говорят в «Лукоморье». По мнению Александра Аверина, стоит ожидать гибридной модели IT-сотрудника «в виде работы "джуниора" (младший IT-специалист) в связке с ИИ». «Искусственный интеллект все еще не способен полностью заменить человека — он требует настройки, проверки, корректных промптов, в сложных кейсах человеческий вклад остается решающим»,— заключил представитель «Лукоморья». Многие компании стремятся внедрить ИИ, так как он помогает автоматизировать процессы, говорят в Postgres Professional. Однако сейчас он не способен полностью заменить специалистов — часто дает некорректные ответы, а слепое использование неэффективно. Для работы с ИИ нужны правильно составленные промпты, анализ выводов и гипотез, что пока остается сложной задачей, напоминают в организации.

При этом, по данным компании Outlines Tech, с помощью нейросетей на типовых IT-позициях экономия бюджета достигает 30–50%.

«В перспективе ближайших лет ИИ автоматизирует большинство рутинных IT-задач корпораций. При этом спрос на высококвалифицированных архитекторов, DevOps и ИИ-интеграторов будет также высок»,— делится прогнозом глава HR-компании Юлия Ульянова.

Сейчас на рынке есть сокращение объема закупки ПО со стороны заказчиков, что так или иначе скажется на разработчиках, напоминает директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Это, говорит он, может отражаться и на IT-кадрах, но в первую очередь компании не будут сокращать высококвалифицированных специалистов: менее опытных сотрудников можно найти на свободном рынке. «Однако ИИ пока не сможет сгенерировать тот код, что был создан даже младшим сотрудником, поэтому безработицы в IT в РФ не будет»,— заключил он.

С этим соглашается президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его мнению, стоит ожидать «увеличения числа ошибок в коде из-за непрофессионального использования генеративного ИИ». В связи с этим можно предположить, что в ближайшее время скорее будет сокращение использования ИИ в течение ближайших двух-трех лет, до отладки процесса его применения и выявления причин ошибок.

Тимофей Корнев