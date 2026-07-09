Иран ударил по авиабазе США в Иордании
Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американской авиабазы в Иордании в результате ракетной атаки. Также, согласно заявлению, «истребители КСИР уничтожили командно-контрольный центр противника в Западной Азии».
В КСИР подчеркнули, что остальные объекты Вооруженных сил США в регионе станут следующими целями, «если американская террористическая армия продолжит свою агрессию».
8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном после иранской атаки на суда в Ормузском проливе. Американская армия нанесла удар по южным иранским регионам. Тегеран в ответ атаковал американские базы.
Иранские удары по американским базам являются частью более широкой эскалации на Ближнем Востоке, которая характеризуется взаимными атаками и обвинениями в нарушении перемирия. Эти атаки последовали за заявлениями президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия с Ираном из-за иранских атак на суда в Ормузском проливе. В ответ на американские действия, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что другие объекты Вооруженных сил США в регионе станут целями, если «американская террористическая армия продолжит свою агрессию».
Ранее Иран уже наносил ракетные удары по американским истребителям, а также по военным объектам США в Кувейте, Бахрейне и, как утверждалось, на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Эти действия Иран расценивал как ответ на американские атаки по иранским территориям и объектам. Иранские власти неоднократно подчеркивали, что будут наносить удары по соседним странам только в случае нападения с их территории, но при этом могут пересмотреть доктрину ответных мер, чтобы нанести существенный ущерб американским войскам в случае нападения.