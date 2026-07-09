Иран ударил по авиабазе США в Иордании

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранские удары по американским базам являются частью более широкой эскалации на Ближнем Востоке, которая характеризуется взаимными атаками и обвинениями в нарушении перемирия. Эти атаки последовали за заявлениями президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия с Ираном из-за иранских атак на суда в Ормузском проливе. В ответ на американские действия, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что другие объекты Вооруженных сил США в регионе станут целями, если «американская террористическая армия продолжит свою агрессию».

Ранее Иран уже наносил ракетные удары по американским истребителям, а также по военным объектам США в Кувейте, Бахрейне и, как утверждалось, на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Эти действия Иран расценивал как ответ на американские атаки по иранским территориям и объектам. Иранские власти неоднократно подчеркивали, что будут наносить удары по соседним странам только в случае нападения с их территории, но при этом могут пересмотреть доктрину ответных мер, чтобы нанести существенный ущерб американским войскам в случае нападения.