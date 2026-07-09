В Ростовской области из-за ремонта сократят маршруты двух электричек

В Ростовской области на перегоне Кадамовка — Усть-Донецкая с конца июля до начала августа пройдут ремонтные работы. В связи с этим сократятся маршруты двух пригородных поездов, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поезд № 6169, отправляющийся из Ростова-на-Дону в 13:15, с 20 по 23 июля, с 27 по 30 июля и с 3 по 6 августа будет следовать не до Усть-Донецкой, а до станции Каменоломни с прибытием в 15:18.

Поезд № 6170 в те же периоды — с 21 по 24 июля, с 28 по 31 июля и с 4 по 7 августа — будет отправляться из Каменоломен в 08:15 вместо Усть-Донецкой, прибывая в Ростов-на-Дону в 10:19.

Константин Соловьев