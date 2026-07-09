МЧС тушат пожар в торговом доме «Пассаж»

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в торговом доме «Пассаж». На месте работают подразделения МЧС, ранг пожара повышен до №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожару был присвоен повышенный ранг №2

Фото: Олег Карузов Пожару был присвоен повышенный ранг №2

Фото: Олег Карузов

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме №19 на Итальянской улице поступило в экстренные службы 9 июля в 16:10.

По предварительной информации, в административном здании горит обстановка внутри помещений. Площадь пожара уточняется.

В 16:14 пожару был присвоен повышенный ранг №2. Это означает повышенную сложность, при которой задействуется личный состав всего гарнизона. Сведений о пострадавших пока не поступало.

К ликвидации возгорания привлечены 7 единиц техники и 35 сотрудников МЧС.

Как пишут СМИ, посетителей «Пассажа» эвакуировали. Фитнес-клуб DDX разослал сообщение о приостановке работы. Театр имени Комиссаржевской, который также расположен в здании, отменил вечерний спектакль.

UPD: возгорание в административном здании на Итальянской улице, 19 локализовали в 16:48. Площадь пожара составила 50 кв. метров. От повышенного ранга №2 отказались, работы продолжаются по номеру 1 Бис — это означает, что угроза разрастания пожара миновала. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники и 35 сотрудников МЧС. Также выяснилось, что пожар произошел в театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

Карина Дроздецкая