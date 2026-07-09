Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге был награжден медалью МВД «За отличие в службе»

Подозреваемый в убийстве трех человек в Таганроге бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений У. за время службы в органах внутренних дел был награжден ведомственной медалью МВД России «За отличие в службе» III степени и имел десять поощрений. Об этом говорится в материалах Ростовского областного суда, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Согласно судебным документам, Евгений У. проходил службу в органах внутренних дел с 2005 года. Последней его должностью была должность старшего оперуполномоченного межрайонного отделения № 3 отдела по борьбе с организованной и этнической преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области. В исковом заявлении, поданном после увольнения, он указывал, что за весь период службы не привлекался к дисциплинарной ответственности, был десять раз поощрен и награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени.

После увольнения Евгений У. неоднократно пытался восстановиться на службе через суд. Первоначально Таганрогский городской суд признал увольнение незаконным и восстановил его в должности, однако Ростовский областной суд отменил это решение. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что бывший сотрудник нарушил установленный для сотрудников МВД порядок подтверждения временной нетрудоспособности и не уведомлял руководство о причинах своего отсутствия на службе, в связи с чем увольнение было признано законным.

Позже Евгений У. также безуспешно оспаривал второе увольнение из органов внутренних дел. Основанием для него стала служебная проверка, установившая, что возбужденное в отношении него в 2002 году уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ было прекращено в связи с примирением сторон, что в соответствии с законодательством исключает возможность дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел.

Напомним, утром 9 июля в Таганроге были застрелены три человека. По данным следствия, в совершении преступления подозревается бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений У. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следствие устанавливает мотивы произошедшего.

Валерий Климов