Правительство направит 2 млрд руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности
Белый дом выделит дополнительно 2 млрд руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти средства позволят обеспечить своевременным финансированием уже запущенные проекты, а также нарастить объемы льготного кредитования и расширить портфель фонда еще на пять новых и «перспективных» инициатив.
«Рассчитываем, что дополнительная помощь со стороны государства позволит усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств»,— отметил Михаил Мишустин. Сейчас, добавил он, программы фонда охватывают транспортное машиностроение, станкостроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, а также ряд других отраслей.
ФРП предоставляет предприятиям льготные целевые займы на реализацию приоритетных проектов, в том числе нацеленных на достижение технологического суверенитета. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на коллегии Минпромторга 7 июля отметил, что фонд является одним из наиболее востребованных инструментов помощи бизнесу, и призвал его докапитализировать (см. “Ъ” от 8 июля). Ранее о поиске новых источников для субсидирования промышленности, которая столкнулась с падением уровня спроса и загрузки мощностей, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов (см. “Ъ” от 15 мая).
Власти поддерживают развитие промышленности за счет различных инструментов, включая докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП) и региональных фондов, льготные займы для компаний, а также субсидирование затрат на оборудование, НИОКР и инфраструктуру. Такая поддержка направлена на импортозамещение, достижение технологического суверенитета и повышение производительности труда. Значительная часть средств выделяется на проекты, ориентированные на выпуск высокотехнологичной продукции, развитие таких отраслей, как машиностроение, станкостроение, радиоэлектроника, химическая и легкая промышленность, двигателестроение и фармацевтика. Привлечение инвестиций в приоритетные проекты является ключевой задачей, причем планируется, что к 2030 году объем инвестиций достигнет 10 трлн рублей.
ФРП и его региональные подразделения предоставляют льготное финансирование предприятиям на срок до 10 лет по низким ставкам, иногда от 0,1% до 5% годовых, что значительно ниже рыночных. Эти средства используются для модернизации производства, приобретения нового оборудования и расширения мощностей, а также для реализации инвестиционных проектов с целью создания новых рабочих мест и увеличения объемов производства. В некоторых регионах, таких как Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская, Липецкая и Тамбовская области, региональные фонды развития промышленности также активно докапитализируются, чтобы расширить программы поддержки бизнеса. Например, Капитализация ФРП Кубани планируется к доведению до 10 млрд рублей.
Наряду с прямыми финансовыми мерами, государство стимулирует отрасли через кластерные инвестиционные платформы, которые предлагают льготное финансирование и сокращение проверок, а также через налоговые преференции и содействие в поиске партнеров для кооперации. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры, включая особые экономические зоны и индустриальные парки. Эти меры призваны не только поддержать текущие проекты, но и обеспечить переход российской экономики к инновационно ориентированному росту с фокусом на технологии и производство высокотехнологичной продукции.