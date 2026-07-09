Правительство направит 2 млрд руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности

Белый дом выделит дополнительно 2 млрд руб. на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти средства позволят обеспечить своевременным финансированием уже запущенные проекты, а также нарастить объемы льготного кредитования и расширить портфель фонда еще на пять новых и «перспективных» инициатив.

«Рассчитываем, что дополнительная помощь со стороны государства позволит усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств»,— отметил Михаил Мишустин. Сейчас, добавил он, программы фонда охватывают транспортное машиностроение, станкостроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, а также ряд других отраслей.

ФРП предоставляет предприятиям льготные целевые займы на реализацию приоритетных проектов, в том числе нацеленных на достижение технологического суверенитета. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на коллегии Минпромторга 7 июля отметил, что фонд является одним из наиболее востребованных инструментов помощи бизнесу, и призвал его докапитализировать (см. “Ъ” от 8 июля). Ранее о поиске новых источников для субсидирования промышленности, которая столкнулась с падением уровня спроса и загрузки мощностей, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов (см. “Ъ” от 15 мая).

Полина Попова