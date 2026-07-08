Локомотив сбавляет ход

Отечественная промышленность вошла в «сложный этап структурной перестройки» и испытывает проблемы из-за дорогого привлечения финансирования и сокращения спроса, показала прошедшая 7 июля в Екатеринбурге коллегия Минпромторга. Глава ведомства Антон Алиханов предупредил, что оборонно-промышленный комплекс, служивший до сих пор основным драйвером роста в «обработке», скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу и уже не будет давать существенную прибавку к показателям. Без учета же оборонки, считают аналитики, промышленность сейчас продолжает балансировать между стагнацией и спадом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров (слева) и глава Минпромторга Антон Алиханов на коллегии ведомства разъяснили актуальное положение российской промышленности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров (слева) и глава Минпромторга Антон Алиханов на коллегии ведомства разъяснили актуальное положение российской промышленности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российские промышленные предприятия испытывают давление со стороны спроса, себестоимости продукции и доступности капитала, в то время как динамика производства в отдельных отраслях, замедлившись, стала сильно неоднородной. Такую картину состояния дел в секторе обрисовал первый вице-премьер Денис Мантуров, выступивший 7 июля на коллегии Минпромторга (прошла в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге). По словам курирующего промышленность чиновника, после периода ускоренного роста сектор перешел «на более сложный этап структурной перестройки».

Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал сошедший за последние полтора года к «нейтральным значениям» индекс промышленного производства «результатом политики по охлаждению экономики и стагнации спроса со стороны сфер потребления». Поясним, согласно последним данным Росстата, в мае объем выпуска в промышленности был на 0,7% ниже показателя того же месяца прошлого года. За пять месяцев показатель прибавил 0,4%.

В условиях такой фактической стагнации в секторе ключевыми проблемами, которые, по словам министра, нужно решать «здесь и сейчас», являются масштабирование спроса и фондирование предприятий. Ситуация осложняется тем, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК), ставший в 2024–2025 годах основным драйвером роста в «обработке», далее уже не сможет, как прежде, улучшать ее статистические показатели. «ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу и не будет, как ранее, давать существенную прибавку в темпы "обработки"»,— предупредил господин Алиханов.

Участвовавший в коллегии президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии ИС «Вести» отметил смещение структуры российской экономики от гражданского сектора в сторону оборонно-промышленного комплекса, но выразил надежду, что оно будет временным. Он подчеркнул, что оборонный сектор перетягивает на себя большое количество квалифицированных кадров и просто рабочую силу, увеличивая ее дефицит в гражданских отраслях.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что промышленность без нефтяного сектора и отраслей, связанных с ОПК, сейчас балансирует между стагнацией и спадом. По оценке аналитиков, объем производства в мае сократился к апрелю на 0,3%. В Центре развития НИУ ВШЭ фиксируют быстрое снижение выпуска уже начиная с апреля, на 0,9–1,1% к предыдущему месяцу.

В таких условиях чиновники ратуют за расширение двустороннего трансфера технологий между гражданкой и оборонкой. Такой подход, как отметил Антон Алиханов, уже применяется, в частности, для целей импортозамещения в гражданском авиастроении. По словам Дениса Мантурова, в кооперацию с оборонной промышленностью вовлечены сотни гражданских предприятий.

О том, что оборонные заказы не могут расти бесконечно и надо искать иные варианты «подпитывания» промышленности, говорилось в мае этого года на Съезде союза машиностроителей (см. “Ъ” от 15 мая). Однако ресурсы для господдержки в условиях сложного бюджета ограничены. Днем ранее на пленарной сессии «Иннопрома» премьер-министром Михаилом Мишустиным были анонсированы лишь точечные (и недорогие) меры — такие, в частности, как расширение компенсации затрат инвесторов в рамках соглашений о защите капиталовложений за счет их же налогов (см. “Ъ” от 7 июля).

Впрочем, Александр Шохин на коллегии призвал не вводить новые меры поддержки, а сконцентрировать ресурсы на уже существующих. Речь прежде всего о Фонде развития промышленности, который предоставляет предприятиям льготные целевые займы на важные с точки зрения государства проекты. По словам главы РССП, фонд является одним из самых востребованных инструментов поддержки промышленников и его необходимо докапитализировать.

Полина Попова, Артем Чугунов