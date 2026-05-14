Между «гражданкой» и «оборонкой»

Гражданский сектор российской промышленности испытывает серьезные трудности, признали участники прошедшего 14 мая съезда Союза машиностроителей: предприятия столкнулись с падением спроса, недостаточной загрузкой мощностей, дороговизной обслуживания займов и нехваткой кадров. Ситуацию усугубляет нарастание дефицита бюджета, ограничивающее возможности господдержки. В оборонно-промышленном комплексе, обеспеченном сейчас гарантированным госзаказом, дела обстоят получше, но и там рост не может быть бесконечным — в правительстве считают необходимым повышать долю производимой ОПК гражданской продукции.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на съезде Союза машиностроителей высказался за снижение ключевой ставки, размер которой сейчас осложняет жизнь промышленникам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на съезде Союза машиностроителей высказался за снижение ключевой ставки, размер которой сейчас осложняет жизнь промышленникам

Затруднительность положения, в котором находится гражданский сектор отечественной промышленности, признают не только сами предприниматели, но и чиновники, показал прошедший 10-й съезд Союза машиностроителей России. Председатель этого объединения и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в своем выступлении перечислил целый набор проблем, с которыми в период «контролируемого охлаждения экономики» столкнулись предприятия: это высокая инфляция, жесткая монетарная политика ЦБ, выросшая фискальная нагрузка на предприятия, дефицит кадров, падение спроса, переукрепленный рубль.

«Трудности затронули не только традиционно закредитованные отрасли, но и крупные экспортно ориентированные предприятия»,— описал господин Чемезов масштабы происходящего. Все это, по его словам, усугубляется ростом дефицита бюджета, который ведет к сокращению финансирования государственных программ. В этих условиях, констатировал глава «Ростеха», бизнесу нужно повышать эффективность использования уже имеющихся ресурсов.

В Минпромторге признают: если в оборонно-промышленной сфере в силу гарантированного заказа ситуация относительно стабильная, то гражданский сектор сейчас испытывает серьезные трудности.

Он особенно остро ощутил охлаждение экономики в последние месяцы. «Мы видим, что падает спрос со стороны потребления и у предприятий появляются недозагруженные мощности»,— посетовал глава ведомства Антон Алиханов.

Министр добавил, что дороговизна обслуживания взятых займов привела к росту кредиторской задолженности, в том числе перед поставщиками. «Учитывая это, мы сейчас прорабатываем дополнительные источники для наращивания субсидирования промышленности»,— сообщил министр. Он отметил, что «оборонные заказы не могут расти бесконечно»: кривая их роста постепенно выйдет на плато. Поэтому, по словам Антона Алиханова, необходим взаимный переток технологий между «оборонкой» и «гражданкой».

Эту же тему затронул первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в оборонном машиностроении растет доля производимой гражданской продукции — к настоящему моменту она уже превысила 30%. «Учитывая масштаб задач по локализации компонентов и конечной продукции, это далеко не предел»,— сказал Денис Мантуров.

Как следовало из выступления первого зампредседателя Союза машиностроителей, депутата Госдумы Владимира Гутенева, и с локализацией производств в РФ все обстоит непросто.

«Мы видим случаи, когда оборудование оформляется как часть работ “под ключ”»,— отметил он, и это, по его словам, фактически нивелирует действие национального режима в госзакупках (речь идет о том, что услуга по закупке оборудования оформляется в один лот, что дает поставщикам лазейку для обхода ограничений на закупку иностранных товаров).

Профильные регуляторы, впрочем, необходимость донастройки системы закупок отечественной продукции не отрицают — соответствующими планами днем ранее на форуме «Госзаказ» поделился замглавы Минпромторга Алексей Матушанский (см. “Ъ” от 14 мая). В развитие темы на съезде высказался Антон Алиханов, предложивший ввести квоту на применение российской спецтехники в дорожном строительстве.

Говорили на съезде не только о «гражданке», но и об «оборонке». В частности, о порой завышенных ценах на оборонную продукцию — решать проблему предлагалось за счет снижения издержек производства. Отметим, в ФАС этим вопросом уже занялись со своей стороны, предложив ввести ограничения на премии сотрудникам предприятий ОПК и пересмотреть необоснованные затраты, включаемые в конечную стоимость оборонной продукции (см. “Ъ” от 13 и 18 марта).

Полина Попова