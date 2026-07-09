Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге отсудил у МВД компенсацию за незаконное увольнение

Подозреваемый в убийстве трех человек в Таганроге бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений У. ранее безуспешно оспаривал свое увольнение из органов внутренних дел. Это следует из апелляционных определений Ростовского областного суда, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам одного из дел, Евгений У. проходил службу в органах внутренних дел с 2005 года. Последней его должностью была должность старшего оперуполномоченного межрайонного отделения № 3 отдела по борьбе с организованной и этнической преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области.

Первоначально в 2017 году сотрудник был уволен за длительное отсутствие на службе. Он обратился в суд, заявив, что в этот период проходил лечение и представил медицинские документы. Таганрогский городской суд восстановил его на службе, взыскал в его пользу более 218 тыс. руб. денежного довольствия за время вынужденного прогула и 10 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Однако Ростовский областной суд отменил это решение. Апелляционная инстанция указала, что для сотрудников органов внутренних дел действует специальный порядок оформления временной нетрудоспособности. По выводам суда, истец своевременно не уведомлял руководство о причинах своего отсутствия и не представил работодателю документы, подтверждающие освобождение от службы в установленном порядке. В результате увольнение было признано законным.

Позже У. вновь попытался оспорить увольнение, но уже по другому основанию. Как следует из материалов дела, в 2017 году МВД провело служебную проверку, в ходе которой установило, что еще в 2002 году в отношении сотрудника возбуждалось уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), которое впоследствии было прекращено в связи с примирением сторон. Согласно федеральному законодательству, прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям исключает дальнейшее прохождение службы в органах внутренних дел.

В ходе разбирательства У. настаивал, что уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям. Кроме того, суд исследовал материалы предыдущей служебной проверки, согласно которым в кадровое подразделение МВД была представлена копия судебного постановления, из которой следовало, что уголовное дело якобы прекращено за отсутствием состава преступления. Вместе с тем служебная проверка пришла к выводу, что в действительности уголовное преследование было прекращено в связи с примирением сторон, а соответствующие сведения содержатся в информационном центре ГУ МВД России по Ростовской области.

Ростовский областной суд признал законным увольнение бывшего сотрудника полиции и указал, что запрет на дальнейшее прохождение службы в органах внутренних дел распространяется независимо от того, когда именно было прекращено уголовное дело. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Напомним, утром 9 июля в Таганроге были застрелены три человека. По данным следствия, в совершении преступления подозревается бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений У. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Сам подозреваемый задержан. Следствие устанавливает мотивы произошедшего.

Валерий Климов