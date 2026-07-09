В Батайске заключенного осудят за участие в экстремистском сообществе

В Батайске передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего мужчины по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, запрещенной судом в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранители считают, что заключенный в колонии вступил в международное общественное движение, запрещенное на территории России. С декабря 2023 года по апрель 2026 года фигурант занимал привилегированное положение, то есть руководил преступной средой, снабжал осужденных запрещенными предметами, пропагандировал враждебное отношение к сотрудникам исправительного учреждения, организовывал сбор денег и поддерживал криминальную идеологию.

Уголовное дело возбудили на основании материалов управлений ФСБ и ФСИН по Ростовской области.

Константин Соловьев