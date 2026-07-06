В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром-2026»

В Екатеринбурге открылась 16-ая международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций, а также 69 регионов страны. Свои стенды представили 24 субъекта РФ и пять стран — Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Киргизия.

Самый большой стенд представит партнер выставки Индонезия. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м, на нем продемонстрированы решения 50 индонезийских компаний. «Каждая из представленных компаний показывает историю о том, как индонезийская промышленность проходит путь от экспортера сырья до производителя с добавленной стоимостью»,— сказал генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу министерства промышленности Индонезии Три Супонди.

Темой выставки выбрана «Индустрия 360: производство без границ». Как пояснил замминистра промышленности РФ Алексей Груздев, она подразумевает, во-первых, стирание границ между разными отраслями и универсальность применяемых в них решений, а во-вторых, необходимость для экономики «вращать на 360 градусов» и находиться в открытом диалоге с другими, чтобы оставаться самодостаточной.

Ключевые события деловой программы выставки — главная стратегическая сессия и промышленный диалог «Россия – Индонезия». Форумная часть включает 15 тематических треков и более 100 мероприятий.

В этом году сессии «Иннопрома» будут посвящены научным исследованиям в промышленности, автоматизации, цифровизации и внедрению ИИ, логистике и технологиям для города. Впервые в программе заявлены сессии о промышленности для космоса, редкоземельных металлах, малой авиации, долголетии и женщинах в промышленности. В третий день отдельный трек будет посвящен роботизации, также в программе заявлена прогнозная сессия.

Анна Капустина