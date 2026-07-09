Фигурант дела о тройном убийстве в Таганроге выиграл спор за Lexus у бывшей тещи

Арестованный по делу о тройном убийстве в Таганроге бывший сотрудник полиции Евгений У. еще в 2024 году выиграл судебный спор с матерью бывшей супруги о праве собственности на автомобиль Lexus NX300h. Как следует из апелляционного определения Ростовского областного суда, с которым ознакомился «Ъ-Ростов», женщина пыталась признать недействительным договор купли-продажи автомобиля и вернуть машину, однако суд отказал в удовлетворении ее требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года Lexus NX300h 2017 года выпуска был зарегистрирован на Евгения У. Бывшая теща утверждала, что договор купли-продажи не подписывала и не собиралась отчуждать автомобиль. По ее словам, машиной продолжала пользоваться ее дочь — бывшая супруга ответчика.

По ходатайству истицы суд назначил почерковедческую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что подписи от имени владелицы автомобиля в договоре купли-продажи и паспорте транспортного средства выполнены другим лицом.

Несмотря на это, Таганрогский городской суд отказал в удовлетворении иска, а Ростовский областной суд оставил решение без изменения. Апелляционная инстанция указала, что отсутствие подлинной подписи само по себе не свидетельствует о выбытии имущества помимо воли собственника. Суд установил, что автомобилем с момента покупки пользовалась дочь истицы, которая дала согласие на его переоформление на своего супруга. Кроме того, у Евгения У. находились оригиналы документов на машину, включая паспорт транспортного средства, что позволило зарегистрировать автомобиль в подразделении ГИБДД.

Суд также обратил внимание, что после переоформления автомобиля бывшая собственница почти десять месяцев не предпринимала попыток вернуть машину, не обращалась с заявлением об угоне и не оспаривала регистрацию права собственности. При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что автомобиль выбыл из ее владения по собственной воле, а оснований для признания сделки недействительной не имеется.

Напомним, в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге были обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержан бывший сотрудник полиции Евгений У. По данным следствия, погибшими являются родители и бабушка его бывшей супруги.

Валерий Климов