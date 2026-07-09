Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге несколько лет судился с бывшей супругой из-за дома

Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге бывший сотрудник полиции Евгений У. на протяжении нескольких лет судился с бывшей супругой из-за жилого дома, в котором проживала семья. Как следует из судебных актов Ростовского областного суда, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов», имущественный конфликт сопровождался несколькими взаимосвязанными гражданскими процессами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый спор был связан с продажей квартиры, где трое несовершеннолетних детей супругов владели долями. В 2023 году родители получили разрешение органов опеки на ее продажу при условии, что детям будут оформлены доли в другом жилом доме. Однако после совершения сделки это обязательство исполнено не было.

В октябре 2025 года Ростовский областной суд отменил решение Таганрогского городского суда и обязал Евгения У. оформить на каждого из троих детей по 1/9 доли в жилом доме площадью 291,5 кв. м и соответствующие доли земельного участка. Суд указал, что принятое родителями обязательство перед несовершеннолетними подлежит исполнению независимо от возникшего между ними конфликта.

Спустя месяц тот же дом стал предметом нового судебного разбирательства. Евгений У. потребовал признать бывшую супругу утратившей право пользования жилым помещением, ссылаясь на то, что она добровольно выехала и фактически в доме не проживает. Первоначально суд первой инстанции удовлетворил иск, однако Ростовский областной суд отменил это решение. Апелляционная инстанция указала, что дети получили право на оформление долей в спорном доме, проживают вместе с матерью, а потому она сохраняет право пользоваться жилым помещением как законный представитель несовершеннолетних.

Как следует из картотеки судов, после этих решений имущественный конфликт не завершился. В 2026 году бывшие супруги продолжили судебные разбирательства, связанные с домом и исполнением ранее принятых судебных актов. Один из процессов был частично разрешен за несколько дней до произошедшего, другой на момент трагедии оставался не завершен.

Как сообщал «Ъ», в ночь на 9 июля в частном доме в Таганроге были обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержан бывший сотрудник полиции Евгений У. По данным следствия, погибшими являются родственники его бывшей супруги.

Валерий Климов