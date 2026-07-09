«Балтийский лизинг» отметили дипломом Human Centricity Management РБК Петербург

Компания «Балтийский лизинг» отмечена дипломом премии-исследования Human Centricity Management РБК Петербург 2026 в номинации «Инструменты обучения, адаптации и наставничества». Награда присуждена за проект «Мастерская БалтЛизы», направленный на развитие системы наставничества, повышение эффективности адаптации сотрудников и укрепление культуры обмена профессиональными знаниями внутри компании.

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Премия Human Centricity Management РБК Петербург объединяет ведущие компании Северо-Западного региона, внедряющие передовые практики управления персоналом. В третьем сезоне исследования приняли участие 29 компаний, представившие 61 кейс, из которых в шорт-лист вошли 32 проекта. Экспертное жюри оценивало инициативы по таким критериям, как инновационность, эффективность, масштабируемость и практическая применимость. В числе ключевых трендов 2026 года — развитие систем адаптации и обучения, формирование кадрового резерва, повышение вовлеченности сотрудников и поиск новых подходов к мотивации.

По словам организаторов премии, в частности генерального директора РБК Петербург и руководителя региональной дирекции медиахолдинга РБК Евгения Зинина, миссия проекта Human Centricity Management заключается в поиске и распространении наилучших практик в области управления персоналом, которые помогают компаниям создавать эффективную корпоративную среду, развивать сотрудников и формировать современную культуру управления.

В рамках проекта «Мастерская БалтЛизы» была проведена глубокая реконструкция подходов к наставничеству. Внедрен конкурсный отбор на основе необходимых компетенций, разработана и реализована обязательная трехэтапная система сертификации (вебинар, тренинг, практикум), а также сформирован годовой трек развития наставников. Существенно пересмотрена система мотивации: ежемесячные выплаты заменены на единую премию по итогам успешной адаптации новичка, а также усилен блок нематериальных стимулов — корпоративное признание и дополнительные бенефиты.

Отдельным элементом проекта стало создание корпоративного маскота «БалтЛиза», символизирующего образ эффективного наставника — эксперта, носителя ценностей и проводника корпоративной культуры. Маскот интегрирован в обучающие материалы и коммуникации для усиления вовлеченности участников программы и формирования единого визуального и смыслового пространства.

«Для нас награда РБК — это подтверждение того, что инвестиции в развитие сотрудников и управленческие практики дают измеримый бизнес-результат. Мы выстроили систему наставничества, которая формирует устойчивую культуру передачи знаний внутри компании. Это напрямую влияет на качество сервиса и нашу конкурентоспособность на рынке»,— отметил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Реализация проекта стала результатом совместной работы кросс-функциональной команды, включающей HR-блок, учебный центр и представителей бизнес-подразделений. На всех этапах — от диагностики текущей системы до запуска обновленной модели — активно анализировалась обратная связь от сотрудников, что позволило сделать программу максимально прикладной и ориентированной на реальные потребности бизнеса.

ООО «Балтийский лизинг»