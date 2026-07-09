В Северный и Западный жилые массивы Ростова вернули горячую воду

В Ростове-на-Дону восстановили подачу горячей воды в Северном и Западном жилых массивах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После завершения гидравлических испытаний от районной котельной № 3 специалисты заполнили теплотрассы до границ балансовой принадлежности потребителей в СЖМ. Отопление получили жилые дома по бульвару Комарова, улицам Добровольского, Орбитальной, Космонавтов, Думенко, Миронова, Лелюшенко, Вселенной, Башкирской, Криворожской, Нариманова, Симферопольской, Погодина, Герасименко, Ларина, проспектам Королева и М. Нагибина, переулкам Забайкальскому и Ашхабадскому.

В то же время после устранения дополнительных дефектов на тепловых сетях в западном микрорайоне теплотрасса заполнена, отмечается в сообщении. Ресурс подается по улицам Проселочной, Батуринской, Тружеников, Мушкетова, 1-й Краснодарской, 2-й Краснодарской, 2-й Володарского, переулку Крючкова и бульвару Платова.

Кроме того, после устранения дефектов управляющими компаниями подключены потребители по проспекту Стачки, 182, и улице Тружеников, 8 и 10.

Константин Соловьев