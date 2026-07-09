В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки

Информация о переходе Екатеринбурга на мобильные заправки из-за дефицита топлива и угроз БПЛА является фейком, сообщила антитеррористическая комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в социальных сетях и мессенджерах распространяются поддельные снимки «распоряжения губернатора» и объявлений о начале работы передвижных пунктов заправки с лимитом отпуска топлива.

«Данная информация полностью вымышленная. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных распоряжений не подписывал»,— предупредили в антитеррористической комиссии.

В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов — вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками и спровоцировать скопление граждан у режимных объектов.

Жителей региона призывают не доверять неподтвержденным сообщениям и получать информацию только из официальных источников.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС.

Полина Бабинцева