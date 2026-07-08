На Урале зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС

В Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, потенциальных исполнителей злоумышленники ищут через социальные сети, мессенджеры и сервисы онлайн-знакомств. В группе риска — подростки и люди с криминальным прошлым — категории граждан, наиболее уязвимые для манипуляций, психологического давления и шантажа ложным уголовным преследованием.

В качестве примера в ведомстве привели случай в Московской области, где 16-летнюю девушку через приложение для знакомств вынудили поджечь топливораздаточную колонку на АЗС. В результате она стала фигурантом уголовного дела, а организаторы преступления остались за рубежом.

В ведомстве отмечают, что АЗС становятся одной из целей не случайно. Цель таких атак — не столько ущерб инфраструктуре, сколько создание информационного эффекта.

«В региональном сегменте соцсетей и мессенджеров массово распространяются однотипные сообщения, цель которых — спровоцировать ажиотажный спрос и заставить автовладельцев искусственно создавать очереди на заправках. Злоумышленники намеренно многократно искажают масштаб проблем на топливном рынке Свердловской области»,— пояснила антитеррористическая комиссия региона.

По оценке ведомства, злоумышленники путем точечных поджогов на обычных АЗС намерены спровоцировать панику, искусственно стимулировать ажиотажный спрос на топливо и подорвать доверие граждан к принимаемым мерам безопасности.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области зарегистрировано повышение цен на транспортное топливо — бензин и дизель.