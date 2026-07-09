Энди Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Лейбористской партии. «Только что номинировал себя… надеюсь, в третий раз повезет»,— написал он в своем аккаунте в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Господин Бернем стал единственным кандидатом: все прочие уже выступили с заявлениями в его поддержку. Как сообщает BBC, в конце следующей недели он будет объявлен лидером партии, а 20 июля официально станет новым премьер-министром Великобритании.

Энди Бернем дважды выдвигал свою кандидатуру и оба раза проигрывал. Однако в июне этого года он одержал победу на довыборах в Палату общин и вернулся в парламент. После этого политик и его сторонники в парламентской фракции лейбористов фактически вынудили премьер-министра сэра Кира Стармера подать в отставку. В конце июня этого года господин Бернем, уже в качестве вероятного преемника сэра Кира, выступил со своей политической программой. При этом ожидается, что в вопросах обороны и международной политики он будет продолжать нынешний курс правительства.

Подробнее о смене власти в Британии — в материале «Ъ» «Чисто английский переворот»

Николай Зубов