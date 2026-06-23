Чисто английский переворот

Лейбористской партии понадобилось чуть менее полугода, чтобы заставить подать в отставку премьер-министра Кира Стармера. Еще около месяца им может потребоваться, чтобы новым главой правительства стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем. “Ъ” объясняет, как это произошло и что будет дальше, а также вспоминает предыдущие случаи таких переворотов.

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Фото: Phil Noble / Reuters Кир Стармер

Фото: Phil Noble / Reuters

Почему Стармер ушел в отставку 22 июня Кир Стармер заявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании. Это произошло после того, как стала очевидной потеря им доверия со стороны парламентской фракции Лейбористской партии и членов кабинета министров. Парламентарии угрожали началом процедуры выборов нового лидера Лейбористской партии, министры — отставкой.

Премьерство Стармера начиналось с триумфальной победы лейбористов на выборах. После 15 лет нахождения у власти Консервативной партии в июле 2024 года лейбористы получили 411 мест из 650 мест в парламенте (для простого большинства нужно иметь 326 мест).

На лейбористов, как и на консерваторов до этого, оказывали давление продолжающаяся экономическая стагнация и рост стоимости жизни. По мнению критиков, политика нового правительства была слишком нерешительной и никак не меняла ситуацию.

В январе Кир Стармер оказался в центре скандала из-за назначения послом Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с осужденным за сутенерство и секс-торговлю американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Согласно опросам Ipsos, деятельность Кира Стармера одобряет лишь 18% избирателей — самый низкий уровень среди премьер-министров за многие годы. На местных выборах в мае лейбористы потеряли более 1,5 тыс. мандатов в местных советах при росте популярности правопопулистской партии Reform UK.

После выборов давление на Кира Стармера внутри партии выросло. СМИ писали, что все больше видных лейбористов, включая министра иностранных дел, требовали освободить место для кого-то более популярного. Переломным моментом стало возвращение в парламент главного внутрипартийного соперника сэра Кира — Энди Бёрнема, который на прошлой неделе выиграл довыборы в Палату общин.

Кого так же свергали Кир Стармер — не первый премьер-министр, которому пришлось уйти в отставку из-за «восстания» в собственной партии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарет Тэтчер

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Маргарет Тэтчер

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Маргарет Тэтчер В 1990 году такое случилось с Маргарет Тэтчер. После 11 лет на посту премьер-министра ее популярность в собственной партии упала.

После 11 лет на посту премьер-министра ее популярность в собственной партии упала. «Путч» в кабинете министров спровоцировала отставка ее заместителя и министра иностранных дел Джеффри Хау. В своей речи в парламенте по поводу ухода с поста министра он раскритиковал госпожу Тэтчер, ее стиль управления и взгляды.

Позже министр обороны Майкл Хезелтайн бросил ей вызов, выдвинув свою кандидатуру на пост лидера партии. «Железная леди» выиграла первый тур выборов, но ушла в отставку после того, как ее убедили, что второй тур она проиграет.

Новым премьер-министром стал компромиссный кандидат, которого приняли и сторонники, и противники госпожи Тэтчер,— министр финансов Джон Мейджор. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тони Блэр

Фото: Scott Heppell / AP Тони Блэр

Фото: Scott Heppell / AP Тони Блэр В 2007 году с «восстанием» в своей партии столкнулся лейборист Тони Блэр, который был премьер-министром с 1997 года.

После десяти лет в должности его рейтинг был низким, в том числе из-за участия Великобритании в войне в Ираке, что вызвало недовольство в собственной партии.

Тони Блэр согласился уйти в отставку, а новым премьер-министром стал единственный кандидат на внутрипартийных выборах Гордон Браун. Кир Стармер стал шестым премьер-министром, подавшим в отставку за десять лет. Во многих случаях это происходило в результате «восстаний» в правившей долгие годы Консервативной партии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тереза Мэй

Фото: Tim Ireland / AP Тереза Мэй

Фото: Tim Ireland / AP Тереза Мэй, занимавшая пост премьер-министра с 2016 года, успешно «пережила» первые внутрипартийные выборы в 2018 году, но в 2019-м все-таки ушла из-за давления в своей партии, освободив место для Бориса Джонсона.

занимавшая пост премьер-министра с 2016 года, успешно «пережила» первые внутрипартийные выборы в 2018 году, но в 2019-м все-таки ушла из-за давления в своей партии, освободив место для Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Джонсон

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Борис Джонсон

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP В сентябре 2022 года, после очередного «путча», его сменила Лиз Трасс, через месяц сама ставшая жертвой внутрипартийных интриг и покинувшая Даунинг-стрит, 10. Длительность ее пребывания на посту премьера тогда сравнивали со сроком годности салата латук.

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Фото: Frank Augstein / AP Лиз Трасс

Фото: Frank Augstein / AP

Как будут искать нового премьера Некоторое время страну и партию еще будет возглавлять Кир Стармер. Новым премьер-министром Великобритании станет победитель выборов лидера Лейбористской партии.

С 9 по 16 июля исполнительный комитет Лейбористской партии будет принимать заявки в поддержку кандидатов. Кандидат, желающий принять участие в выборах, должен получить поддержку как минимум 81 парламентария-лейбориста (20% членов фракции).

Если кандидатов будет больше одного, в партии пройдут выборы — эта процедура должна завершиться к 1 сентября. В самих выборах участвуют все зарегистрированные члены партии (около 250 тыс. человек).

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Фото: Jack Taylor / Reuters Энди Бёрнем

Фото: Jack Taylor / Reuters

Кто будет новым премьером Как пишут BBC и The Guardian, новый премьер-министр может занять пост уже 17 июля. Пока единственным кандидатом, заявившим о намерении участвовать в выборах лидера, стал Эндрю Бёрнем.

Ранее в качестве вероятного преемника Кира Стармера называли министра здравоохранения Уэса Стритинга, однако он уже поддержал кандидатуру господина Бёрнема.

однако он уже поддержал кандидатуру господина Бёрнема. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Уэс Стритинг Фото: AP Анджела Рейнер Фото: Alastair Grant / AP Рейчел Ривз Фото: Toby Melville / Reuters Эд Милибэнд Фото: Toby Melville / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Уэс Стритинг Фото: AP Анджела Рейнер Фото: Alastair Grant / AP Рейчел Ривз Фото: Toby Melville / Reuters Эд Милибэнд Фото: Toby Melville / Reuters Среди других возможных кандидатов называют заместителя премьер-министра Анджелу Рейнер и министра финансов Рейчел Ривз, а также министра энергетической безопасности и бывшего лидера Лейбористской партии Эда Милибэнда. Но, по мнению экспертов BBC, они, скорее всего, не станут участвовать в борьбе.

и министра финансов а также министра энергетической безопасности и бывшего лидера Лейбористской партии Но, по мнению экспертов BBC, они, скорее всего, не станут участвовать в борьбе. Эндрю Бёрнем известен прежде всего как мэр Большого Манчестера — он занимал этот пост с 2017 года до 19 июня 2026-го, когда был избран в парламент. Его часто называют «королем Севера». С августа 2025 года, по опросам YouGov, он остается самой популярной фигурой среди лейбористов.

В отличие от Кира Стармера, которого часто критиковали за то, что он скорее бюрократ, чем политик, господина Бёрнема многие считают довольно ярким деятелем. Он позиционирует себя как умеренный левый, а свои взгляды называет «манчестеризмом», выступая за «социализм, благоприятствующий бизнесу» и большую децентрализацию власти.

Яна Рождественская, Николай Зубов