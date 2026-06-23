Чисто английский переворот
Как лейбористы избавились от Стармера и почему новым премьером станет Бёрнем
Лейбористской партии понадобилось чуть менее полугода, чтобы заставить подать в отставку премьер-министра Кира Стармера. Еще около месяца им может потребоваться, чтобы новым главой правительства стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем. “Ъ” объясняет, как это произошло и что будет дальше, а также вспоминает предыдущие случаи таких переворотов.
Кир Стармер
Фото: Phil Noble / Reuters
Почему Стармер ушел в отставку
- 22 июня Кир Стармер заявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании. Это произошло после того, как стала очевидной потеря им доверия со стороны парламентской фракции Лейбористской партии и членов кабинета министров. Парламентарии угрожали началом процедуры выборов нового лидера Лейбористской партии, министры — отставкой.
- Премьерство Стармера начиналось с триумфальной победы лейбористов на выборах. После 15 лет нахождения у власти Консервативной партии в июле 2024 года лейбористы получили 411 мест из 650 мест в парламенте (для простого большинства нужно иметь 326 мест).
- На лейбористов, как и на консерваторов до этого, оказывали давление продолжающаяся экономическая стагнация и рост стоимости жизни. По мнению критиков, политика нового правительства была слишком нерешительной и никак не меняла ситуацию.
- В январе Кир Стармер оказался в центре скандала из-за назначения послом Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с осужденным за сутенерство и секс-торговлю американским финансистом Джеффри Эпштейном.
- Согласно опросам Ipsos, деятельность Кира Стармера одобряет лишь 18% избирателей — самый низкий уровень среди премьер-министров за многие годы. На местных выборах в мае лейбористы потеряли более 1,5 тыс. мандатов в местных советах при росте популярности правопопулистской партии Reform UK.
- После выборов давление на Кира Стармера внутри партии выросло. СМИ писали, что все больше видных лейбористов, включая министра иностранных дел, требовали освободить место для кого-то более популярного. Переломным моментом стало возвращение в парламент главного внутрипартийного соперника сэра Кира — Энди Бёрнема, который на прошлой неделе выиграл довыборы в Палату общин.
Кого так же свергали
Кир Стармер — не первый премьер-министр, которому пришлось уйти в отставку из-за «восстания» в собственной партии.
Маргарет Тэтчер
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Маргарет Тэтчер
- В 1990 году такое случилось с Маргарет Тэтчер. После 11 лет на посту премьер-министра ее популярность в собственной партии упала.
- «Путч» в кабинете министров спровоцировала отставка ее заместителя и министра иностранных дел Джеффри Хау. В своей речи в парламенте по поводу ухода с поста министра он раскритиковал госпожу Тэтчер, ее стиль управления и взгляды.
- Позже министр обороны Майкл Хезелтайн бросил ей вызов, выдвинув свою кандидатуру на пост лидера партии. «Железная леди» выиграла первый тур выборов, но ушла в отставку после того, как ее убедили, что второй тур она проиграет.
- Новым премьер-министром стал компромиссный кандидат, которого приняли и сторонники, и противники госпожи Тэтчер,— министр финансов Джон Мейджор.
Тони Блэр
Фото: Scott Heppell / AP
Тони Блэр
- В 2007 году с «восстанием» в своей партии столкнулся лейборист Тони Блэр, который был премьер-министром с 1997 года.
- После десяти лет в должности его рейтинг был низким, в том числе из-за участия Великобритании в войне в Ираке, что вызвало недовольство в собственной партии.
- Тони Блэр согласился уйти в отставку, а новым премьер-министром стал единственный кандидат на внутрипартийных выборах Гордон Браун.
Кир Стармер стал шестым премьер-министром, подавшим в отставку за десять лет. Во многих случаях это происходило в результате «восстаний» в правившей долгие годы Консервативной партии.
Тереза Мэй
Фото: Tim Ireland / AP
- Тереза Мэй, занимавшая пост премьер-министра с 2016 года, успешно «пережила» первые внутрипартийные выборы в 2018 году, но в 2019-м все-таки ушла из-за давления в своей партии, освободив место для Бориса Джонсона.
- В сентябре 2022 года, после очередного «путча», его сменила Лиз Трасс, через месяц сама ставшая жертвой внутрипартийных интриг и покинувшая Даунинг-стрит, 10. Длительность ее пребывания на посту премьера тогда сравнивали со сроком годности салата латук.
Борис Джонсон
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Лиз Трасс
Фото: Frank Augstein / AP
Как будут искать нового премьера
- Некоторое время страну и партию еще будет возглавлять Кир Стармер. Новым премьер-министром Великобритании станет победитель выборов лидера Лейбористской партии.
- С 9 по 16 июля исполнительный комитет Лейбористской партии будет принимать заявки в поддержку кандидатов. Кандидат, желающий принять участие в выборах, должен получить поддержку как минимум 81 парламентария-лейбориста (20% членов фракции).
- Если кандидатов будет больше одного, в партии пройдут выборы — эта процедура должна завершиться к 1 сентября. В самих выборах участвуют все зарегистрированные члены партии (около 250 тыс. человек).
Энди Бёрнем
Фото: Jack Taylor / Reuters
Кто будет новым премьером
- Как пишут BBC и The Guardian, новый премьер-министр может занять пост уже 17 июля. Пока единственным кандидатом, заявившим о намерении участвовать в выборах лидера, стал Эндрю Бёрнем.
- Ранее в качестве вероятного преемника Кира Стармера называли министра здравоохранения Уэса Стритинга, однако он уже поддержал кандидатуру господина Бёрнема.
- Среди других возможных кандидатов называют заместителя премьер-министра Анджелу Рейнер и министра финансов Рейчел Ривз, а также министра энергетической безопасности и бывшего лидера Лейбористской партии Эда Милибэнда. Но, по мнению экспертов BBC, они, скорее всего, не станут участвовать в борьбе.
- Эндрю Бёрнем известен прежде всего как мэр Большого Манчестера — он занимал этот пост с 2017 года до 19 июня 2026-го, когда был избран в парламент. Его часто называют «королем Севера». С августа 2025 года, по опросам YouGov, он остается самой популярной фигурой среди лейбористов.
- В отличие от Кира Стармера, которого часто критиковали за то, что он скорее бюрократ, чем политик, господина Бёрнема многие считают довольно ярким деятелем. Он позиционирует себя как умеренный левый, а свои взгляды называет «манчестеризмом», выступая за «социализм, благоприятствующий бизнесу» и большую децентрализацию власти.
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