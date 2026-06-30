Манчестерский реформатор возьмется за Лондон

Экс-мэр Манчестера и, вероятно, будущий премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем выступил с речью, в которой обозначил ключевые векторы развития страны. На новом посту он намерен провести масштабную реструктуризацию власти и предоставить больше полномочий регионам. При этом по таким ключевым вопросам, как внешняя политика и оборона, его повестка пока не сформирована: они были полностью исключены из его речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бёрнем выступает с речью в Народном музее в Манчестере

Фото: Temilade Adelaja / Reuters Энди Бёрнем выступает с речью в Народном музее в Манчестере

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Для бывшего мэра Манчестера, а ныне депутата Палаты общин Энди Бёрнема выступление в Народном музее его города 29 июня стало первой программной речью перед тем, как он, предположительно, займет пост премьер-министра Великобритании. Ожидается, что Бёрнем не столкнется с соперничеством за пост лидера Лейбористской партии и автоматически станет премьер-министром после 16 июля, когда истечет срок подачи заявок от претендентов. Передача власти Киром Стармером новому лидеру должна будет пройти в кратчайший срок.

С тех пор как Стармер объявил о своей отставке 22 июня, а Бёрнема провозгласили его естественным сменщиком, в британских СМИ не раз появлялись сомнения в будущем премьере и прогнозы относительно его курса. От политика, которого за счет проведения успешных реформ на посту мэра прозвали Королем Севера, ожидали не менее масштабных изменений, но уже на уровне всей страны (см. “Ъ” от 24 июня).

Вместе с тем высказываются опасения, что Бёрнем может оказаться не так хорош во внешней политике: всю свою карьеру он занимался лишь внутренней повесткой.

Еще один вопрос: сможет ли он разорвать череду коротких премьерских сроков и разочарований в каждом следующем правительстве, начатую десять лет назад с момента выхода Великобритании из ЕС.

Пока и в его партии, и в стране такой сценарий считают реалистичным. Так, опрос YouGov от 25 июня показал: британцы убеждены, что Бёрнем справится с ролью премьера лучше, чем лидер любой другой политической силы страны. Особо показателен разрыв с председателем правой Reform UK Найджелом Фараджем, который имеет высокие шансы прийти к власти в случае падения правительства лейбористов.

Здесь экс-мэр Манчестера безоговорочно лидирует с 43% поддержки против 23% у Фараджа. Наименьший разрыв у Бёрнема с лидером консерваторов Кеми Баденок: 32% против 28%. Однако общие рейтинги партии показывают, что пока тори не могут стать для лейбористов реальными противниками на следующих парламентских выборах.

Так или иначе, своей речью Бёрнем попытался закрепить имидж человека, которому можно доверять и который вытянет страну из образовавшейся после «Брексита» трясины.

Король Севера предстал перед слушателями в Народном музее Манчестера как будущий реформатор. В начале своей речи он вынес диагноз всем предыдущим правительствам, указав, что действующая система «сломана» и «так дальше продолжаться не может». Затем Бёрнем сконцентрировался на том, каким образом намерен «поставить страну на ноги». По его словам, Великобританию ждет целый ряд масштабных реформ, ключевым вектором которых станет децентрализация и повышение уровня жизни населения.

Прежде всего политик огласил решение перевести водоснабжение, обеспечение британцев электроэнергией, общественный транспорт и строительство жилья под госконтроль. Отдельным пунктом Бёрнем обозначил реформу рынка коммерческого жилья и реформу образования, а дальше пообещал обеспечить одинаковый уровень жизни во всех уголках страны.

Для этого Бёрнем намерен реорганизовать Великобританию по немецкой модели, где местные власти регионов наделены широким кругом полномочий, могут сами распределять свои бюджеты и получают определенные доходы от центра.

Такой подход он охарактеризовал как «самое масштабное перераспределение сил в истории нашей страны». Также Бёрнем сообщил, что рассчитывает создать еще один офис премьер-министра или «Даунинг-стрит №10 Север», чтобы управлять страной, оставаясь в Манчестере. О составе будущего кабинета министров Бёрнем говорить отказался и попросил не верить прогнозам в СМИ.

И если предложениям о внутренних преобразованиях не было конца, то заметным упущением речи Бёрнема стало полное отсутствие внешнеполитической и оборонной повестки, что не упустили из виду ни эксперты, ни критики политика. Впрочем, в общем речь экс-мэра Манчестера была встречена скорее позитивно: и в Лондоне, и в других уголках страны хотят наконец увидеть сильное правительство, заботящееся больше о внутренних, нежели внешних проблемах.

Вероника Вишнякова