Партия «Яблоко» передала в избирком списки кандидатов в ЗакС

Представители петербургского отделения партии «Яблоко» днем 9 июля передали в Горизбирком списки своих кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат ЗакСа Дмитрий Анисимов и его помощник Егор Карпенков подали списки кандидатов в Горизбирком Фото: Константин Леньков Фото: Константин Леньков Следующая фотография 1 / 2 Депутат ЗакСа Дмитрий Анисимов и его помощник Егор Карпенков подали списки кандидатов в Горизбирком Фото: Константин Леньков Фото: Константин Леньков

Документы в комиссию принесли депутат городского парламента Дмитрий Анисимов и его помощник Егор Карпенков. Оба намерены баллотироваться в составе общегородского списка партии. Избирательная комиссия должна проверить полноту документов «яблочников» в течение трех дней.

Господин Анисимов в беседе с корреспондентом «Ъ» заявил, что партия тщательно проверила свои документы при подготовке.

— Ожидаем, что заверят [списки]. Нет никаких законных оснований этого не делать, с нашей точки зрения. Мы очень кропотливо и внимательно подошли к этой работе. Сначала федеральные юристы смотрели, потом в Петербурге, потому что процесс длительный и требует времени и внимания. Проверили и перепроверили каждый документ,— рассказал господин Анисимов.

Передачу списков доверили юристу партии Ольге Покровской, бывшему члену ГИК с правом решающего голоса. Также на встрече присутствовал действующий представитель «Яблока» в Горизбиркоме Павел Шапчиц.

Ранее Центризбирком сообщил партии о выявленных недостатках в списках кандидатов в Государственную думу. В «Яблоке» отчитались, что устранили все замечания в установленный срок.

Лидерами общегородской части списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание Петербурга стали действующий депутат городского парламента господин Анисимов, помощник депутата Ольги Штанниковой Виктория Разина, помощник господина Анисимова Егор Карпенков и политолог Дмитрий Хорзов. Также партия выдвинула кандидатов по всем одномандатным округам и региональным группам. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Константин Леньков