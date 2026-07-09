В Василеостровском районе началось строительство нового участка набережной Макарова

В Петербурге приступили к строительству нового отрезка набережной Макарова, который соединит пересечение со 2–3 линиями Васильевского острова с транспортной развязкой у моста Бетанкура. Проект предусматривает возведение благоустроенной набережной и однопролетного моста через реку Смоленку, завершить работы планируется в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После завершения работ нагрузка на существующие магистрали будет перераспределена

Фото: Пресс-служба Смольного После завершения работ нагрузка на существующие магистрали будет перераспределена

Фото: Пресс-служба Смольного

По данным Смольного, реализация проекта позволит создать единый непрерывный маршрут от стрелки Васильевского острова до Западного скоростного диаметра. Строительство нового участка набережной входит в программу комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры Василеостровского района. После завершения работ нагрузка на существующие магистрали будет перераспределена, а транспортная доступность острова значительно улучшится.

Подрядчику предстоит обустроить не только проезжую часть, но и пешеходные зоны, велодорожки и элементы благоустройства. Финансирование осуществляется за счет городского бюджета.

Кирилл Конторщиков