По выходным между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки»

С 11 июля по 30 сентября по выходным дням между Санкт-Петербургом и Выборгом будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов «Ласточка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезд №7927 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Поезд №7927 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Дополнительные рейсы назначили по просьбам пассажиров. Благодаря этому количество скоростных поездов на маршруте Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал по субботам и воскресеньям увеличится до 15 пар.

Поезд №7927 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22. Обратный рейс №7928 стартует из Выборга в 17:57 и прибудет в Петербург в 19:10.

По пути следования «Ласточки» будут останавливаться на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание, поскольку в него могут вноситься изменения.

Карина Дроздецкая