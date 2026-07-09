По выходным между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки»
С 11 июля по 30 сентября по выходным дням между Санкт-Петербургом и Выборгом будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов «Ласточка».
Поезд №7927 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Дополнительные рейсы назначили по просьбам пассажиров. Благодаря этому количество скоростных поездов на маршруте Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал по субботам и воскресеньям увеличится до 15 пар.
Поезд №7927 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:10 и прибывать в Выборг в 12:22. Обратный рейс №7928 стартует из Выборга в 17:57 и прибудет в Петербург в 19:10.
По пути следования «Ласточки» будут останавливаться на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание, поскольку в него могут вноситься изменения.