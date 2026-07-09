На комбикормовом заводе АО «Батайское» завершают пусконаладочные работы

На комбикормовом заводе АО «Батайское» завершаются пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый завод производительностью 10 т гранулированных кормов в час полностью обеспечит потребности собственных свиноводческих комплексов компании.

«Развитие собственной кормовой базы — один из ключевых факторов устойчивости животноводства. Такие проекты позволяют снижать зависимость от поставок, укрепляют продовольственную безопасность региона и создают прочную основу для дальнейшего развития отрасли», — заявила министр сельского хозяйства Ростовской области Анна Касьяненко.

Отмечается, что в декабре 2025 года проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области.

По данным портала rusprofile, АО «Батайское» работает с 1993 года и зарегистрировано в Азовском районе. Основной профиль — выращивание свиней на мясо. В 2025 году выручка компании достигла 1,07 млрд руб., что на 15,9% выше показателя 2024 года (920 млн руб.). Однако чистая прибыль, напротив, снизилась на 3,3% и составила 120,7 млн руб. против 124,8 млн годом ранее.

Константин Соловьев