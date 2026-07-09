Развод привел к тройному убийству

Полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в жестоком убийстве семьи в Таганроге. Под подозрение попал зять убитых. Близкие к следствию источники утверждают, что мужчина зарезал тестя, а затем застрелил из охотничьего ружья тещу, а также бабушку супруги. Трагедия разыгралась на фоне бракоразводного процесса: якобы у супругов, владеющих общим бизнесом, появились разногласия по поводу совместно нажитого имущества. Фигурант доставлен в СУ СК России по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело. Розыск предполагаемого сообщника злоумышленника, которым может являться его отец, продолжается.

Фото: rostov.sledcom.ru

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону задержан подозреваемый в убийстве семьи из трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В настоящее время он доставляется в Следственное управление СКР по Ростовской области.

Сообщение об обнаружении тел двух женщин 60 и 86 лет, а также мужчины 64 лет в частном домовладении на улице 1-я Котельная поступило в дежурную часть УМВД России по Таганрогу утром 9 июля. На телах погибших, по данным полиции, были обнаружены признаки насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в тройном убийстве была установлена. Им оказался местный предприниматель. По предварительным данным, он скрылся с места преступления на автомобиле вместе сообщником, в связи с чем в регионе ввели план «Перехват».

По информации канала Baza, трагедия разыгралась на фоне бракоразводного процесса. 44-летний Евгений, пришел ночью в дом родителей своей супруги и нанес множественные ножевые ранения тестю, после чего из ружья «Сайга» застрелил тещу и бабушку жены. Мотивом преступления, предположительно, послужил конфликт на почве раздела совместно нажитого имущества и определения порядка общения с детьми после развода. Согласно информации, размещенной на сайте Таганрогского городского суда, между членами семьи инициировано несколько имущественных споров. В частности супруга фигуранта требовала признать недействительным договор дарения, по которому он передал своему отцу жилой дом и земельный участок, якобы лишив детей положенных им долей.

До бракоразводного процесса пара совместно владела бизнесом, в частности автошколой, где фигурант занимал должность директора, а его жена возглавляла юридический отдел. Также отмечается, что супруга подозреваемого является депутатом городской Думы Таганрога, а сам фигурант ранее служил в органах МВД. По данным СМИ, с 2005 по 2017 год он был оперуполномоченным в Таганроге и занимался борьбой с организованной преступностью. За время службы он был десять раз поощрен и награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени. По данным «Ъ-Ростов», Евгений был уволен из органов за прогулы и безуспешно пытался восстановиться на службе через суд. Также известно, что в 2002 году против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Дело прекратили в связи с примирением сторон.

Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы. Выполняется комплекс мероприятий для сбора и закрепления доказательной базы», — прокомментировали в пресс-службе ростовского Следкома.

В это же время полицейские продолжают поиски предполагаемого сообщника фигуранта. По данным телеграм-каналов, речь идет об отце задержанного.

Наталья Решетняк