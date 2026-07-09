Индонезия получила первую партию нефти из России

Около 770 тыс. баррелей нефти из России были доставлены в Индонезию в рамках подписанного в апреле соглашения между двумя странами. Это первая партия российской нефти для Индонезии. Стоимость этой нефти, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные индонезийской таможни, составляет около $75 млн.

Bloomberg указывает, что первую партию в индонезийский порт Баликпапан доставил танкер Sierra, который загрузился сырьем в порту Козьмино в Приморском крае. Покупателем выступила индонезийская государственная компания Lemigas, которая занимается проверкой качества топлива. Обычно импортом энергоносителей в Индонезии занимается национальная нефтяная компания PT Pertamina.

Всего по итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто был согласован импорт 150 млн баррелей российской нефти до конца 2026 года. Индонезия — крупный импортер нефти, которая ежегодно закупает около 17,5 млн тонн этого сырья. Крупнейшие поставщики нефти в Индонезию — Нигерия, Саудовская Аравия и Ангола.

Алена Миклашевская