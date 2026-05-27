Индонезия закупит российскую нефть со скидкой
Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС.
«Вступление Индонезии в БРИКС в сочетании с активной дипломатией Прабово как в Вашингтоне, так и в Москве открыло для Индонезии возможность покупать российскую нефть без риска попасть под санкции»,— рассказал член энергетического совета (цитата по «РИА Новости»).
По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто был согласован импорт 150 млн баррелей российской нефти до конца 2026 года. Сумма контракта неизвестна. 11 мая министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия заявил, что первые поставки российской нефти могут начаться в ближайшие одну-две недели. Он также обсуждал поставки с российским коллегой Сергеем Цивилевым.