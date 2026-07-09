В Белоруссии сообщили о спокойной обстановке на АЗС
Глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов назвал стабильной ситуацию на топливном рынке Белоруссии. По его словам, «нехарактерного ажиотажа» и очередей на заправках не наблюдается, сообщает «БелТА».
«Мы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов», — заявил господин Сизов. Он отметил, что в летний период объем потребления всегда растет из-за сельскохозяйственных работ и периода отпусков. «Мы к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает», — подчеркнул глава «Белнефтехима». Он добавил, что небольшие очереди на АЗС могут возникать перед выходными или праздничными днями.
Закупки топлива гражданами других стран не увеличивают спрос кардинально и не влияют на обеспечение топливом граждан Белоруссии, заверил глава «Белнефтехима».
Перебои с топливом начались в России в конце мая. На АЗС более чем в 30 регионах ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. На заправках выросли цены. Белорусский бензин почти исчез с торгов Петербургской биржи. Источник «Ъ» сообщал, что белорусские НПЗ полностью реализовали июльские объемы топлива.
Подробнее — в материале «Ъ» «Несоюзное топливо».
На фоне стабильной ситуации на топливном рынке Белоруссии, Россия столкнулась с перебоями с топливом, которые начались в конце мая 2026 года. В более чем 30 российских регионах АЗС ввели ограничения на продажу бензина и дизеля, а цены выросли. Ранее, уже к октябрю 2025 года, российский топливный рынок демонстрировал признаки восстановления после снижения оптовых продаж бензина в сентябре до двухлетнего минимума, во многом благодаря поставкам из Белоруссии. Объёмы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже в октябре 2025 года выросли в 31,7 раза по сравнению с октябрём 2024 года. Зависимость от импорта из Белоруссии, по мнению аналитиков, могла сохраняться до восстановления мощностей российских НПЗ. Тогда российские власти рассматривали возможность увеличения импорта белорусского бензина до 300 тыс. тонн в месяц.