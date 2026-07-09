В Белоруссии сообщили о спокойной обстановке на АЗС

Глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов назвал стабильной ситуацию на топливном рынке Белоруссии. По его словам, «нехарактерного ажиотажа» и очередей на заправках не наблюдается, сообщает «БелТА».

«Мы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов», — заявил господин Сизов. Он отметил, что в летний период объем потребления всегда растет из-за сельскохозяйственных работ и периода отпусков. «Мы к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает», — подчеркнул глава «Белнефтехима». Он добавил, что небольшие очереди на АЗС могут возникать перед выходными или праздничными днями.

Закупки топлива гражданами других стран не увеличивают спрос кардинально и не влияют на обеспечение топливом граждан Белоруссии, заверил глава «Белнефтехима».

Перебои с топливом начались в России в конце мая. На АЗС более чем в 30 регионах ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. На заправках выросли цены. Белорусский бензин почти исчез с торгов Петербургской биржи. Источник «Ъ» сообщал, что белорусские НПЗ полностью реализовали июльские объемы топлива.

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