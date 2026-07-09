Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России художественному руководителю Театра балета Бориса Эйфмана. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокое звание Борису Эйфману присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Высокое звание Борису Эйфману присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Высокое звание Борису Эйфману присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Борис Эйфман — народный артист России, художественный руководитель Академического театра балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Он также является лауреатом государственных премий, премий «Золотая маска» и «Золотой софит», а также кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.

Карина Дроздецкая