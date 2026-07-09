Основатель Coris получил условный срок по делу о незаконной миграции

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор основателю частной службы скорой помощи Coris и фактическому руководителю ООО «Сфера-Мед» Льву Авербаху по делу об организации незаконной миграции. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Второй фигурант дела — коммерческий директор компании Дмитрий Яковлев — осужден по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Основатель частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд установил, что не позднее апреля 2021 года Лев Авербах разработал схему, позволявшую иностранным гражданам въезжать в Россию в период действовавших из-за пандемии коронавируса ограничений. По версии следствия, под видом оказания медицинской помощи ООО «Сфера-Мед» оформляло фиктивные приглашения на лечение, справки-вызовы и заявления о включении иностранцев в списки лиц, которым разрешалось пересечение государственной границы, не намереваясь фактически оказывать медицинские услуги.

Согласно материалам дела, Дмитрий Яковлев, занимавший должность коммерческого директора компании, обеспечивал подготовку необходимых документов, а также доступ к порталу госуслуг, через который сведения передавались в информационную систему Пограничной службы ФСБ России. По данным суда, с апреля 2021 года по июль 2022 года таким способом были созданы условия для въезда в Россию не менее 231 иностранного гражданина, не имевшего законных оснований для пересечения границы. За оформление документов с каждого иностранца, как установил суд, взималось от 20 тыс. до 25 тыс. руб., а общий доход участников схемы составил не менее 5,775 млн руб.

Coris — одна из старейших частных служб скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге, работающая с конца 1990-х годов. Во время пандемии COVID-19 Лев Авербах был одним из наиболее публичных представителей медицинского сообщества Петербурга. Он регулярно сообщал в социальных сетях о проблемах с госпитализацией пациентов и публиковал фотографии и видеозаписи очередей машин скорой помощи у городских стационаров, заявляя о перегрузке больниц и длительном ожидании передачи пациентов. Его публикации неоднократно вызывали широкий общественный резонанс и становились поводом для комментариев городских властей. Позднее бренд Coris перешел компании «Сфера-Мед», где господин Авербах занял должность советника генерального директора.

Оба подсудимых полностью признали вину. Льву Авербаху назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с общей врачебной практикой, сроком на два года и 11 месяцев. Дмитрий Яковлев приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», следствие полагало, что через фиктивные медицинские приглашения в Россию во время пандемийных ограничений въезжали в том числе иностранные артисты. На первоначальном этапе расследования Лев Авербах отрицал свою причастность к организации схемы и утверждал, что не получал от нее дохода, однако в ходе судебного разбирательства полностью признал вину. В то же время громкие имена, фигурировавшие в прессе изначально, в обвинительном заключении отсутствуют.

Полина Пучкова