На трассе в Ростовской области загорелся автобус «Москва — Ставрополь»
В Ростовской области на 1085 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе на обочине загорелся рейсовый двухэтажный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Автобус следовал по маршруту «Москва — Ставрополь». Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Движение на трассе не перекрыто. К месту происшествия направлен резервный автобус.
В ликвидации пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.