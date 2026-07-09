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На трассе в Ростовской области загорелся автобус «Москва — Ставрополь»

В Ростовской области на 1085 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе на обочине загорелся рейсовый двухэтажный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автобус следовал по маршруту «Москва — Ставрополь». Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Движение на трассе не перекрыто. К месту происшествия направлен резервный автобус.

В ликвидации пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Константин Соловьев

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