Трех краснокнижных кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

На западном побережье Ладожского озера состоялся выпуск трех кольчатых нерп, занесенных в Красную книгу. Животные прошли курс реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих на базе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты продолжат удаленный мониторинг за выпущенными животными

Фото: Пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Специалисты продолжат удаленный мониторинг за выпущенными животными

Фото: Пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Нерп обнаружили в апреле 2026 года в истощенном состоянии — вес животных составлял всего 5–9 килограммов. Без необходимого жирового запаса у них не было шансов выжить в дикой природе. За время реабилитации специалистам удалось восстановить здоровье подопечных: нерпы значительно прибавили в весе, научились самостоятельно охотиться и полностью перестали зависеть от человека.

Кирилл Конторщиков