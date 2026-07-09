В Ростовской области доля отказов в розничных кредитах выросла на 2,4%

В июне 2026 года доля отказов во всех видах розничных кредитов в Ростовской области достигла 77,8%, что на 2,4 п. п. больше, чем годом ранее — 75,4%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты среди 30 регионов-лидеров отмечены в Забайкальском крае (80,1%), Кемеровской (80,0%) и Оренбургской (79,3%) областях, а также Алтайском крае (79,2%) и Омской области (79,1%).

Меньше всего отказов зафиксировано в Нижегородской (74,0%), Воронежской (74,2%) и Белгородской (74,4%) областях, а также Удмуртской Республике (74,6%), Санкт-Петербурге (74,7%) и Москве (74,8%).

В НБКИ отметили, что низкий показатель отказов в них свидетельствует о более качественном потоке заявителей или более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах.

Наталья Белоштейн