Петербуржцам придется откладывать 20 зарплат на первоначальный взнос по ипотеке

Санкт-Петербург вошел в число российских городов, где сложнее всего накопить на первоначальный взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. По подсчетам аналитиков, для этого потребуется сумма, эквивалентная 20 средним зарплатам, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуже ситуация только в Сочи, где на эти цели потребуется 29 средних зарплат

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Хуже ситуация только в Сочи, где на эти цели потребуется 29 средних зарплат

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, Петербург занял второе место среди крупных городов России по сложности накопления на первоначальный взнос. Хуже ситуация только в Сочи, где на эти цели потребуется 29 средних зарплат. Следом идут Москва (19 зарплат), Казань (18), а также Нижний Новгород, Калининград и Чебоксары — по 16 зарплат.

Эксперты отмечают, что в Петербурге, как и в большинстве городов из верхней части рейтинга, причина заключается в высокой стоимости жилья, которую не компенсирует даже относительно высокий уровень доходов населения.

В среднем по крупным городам России на первоначальный взнос сегодня требуется 13 средних зарплат. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 16 зарплат. Аналитики связывают улучшение с ростом доходов населения, однако подчеркивают, что из-за высоких ипотечных ставок покупка жилья в кредит по-прежнему остается менее доступной, чем несколько лет назад.

По прогнозу экспертов, в дальнейшем срок накопления будет зависеть от того, что будет расти быстрее — зарплаты или стоимость квартир. Если цены на недвижимость продолжат увеличиваться быстрее доходов населения, накопить на первоначальный взнос станет еще сложнее.

Карина Дроздецкая