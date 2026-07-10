Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «…сценарий тут почти неважен, как и диалоги. Персонажи общаются короткими фразами на смеси мандаринского, тагалога и примитивного английского, которые так и хочется снабдить гнусавым переводом. Однако язык хорошо натренированного тела понятен и без него, и кровавый балет на экране доставляет почти физическое удовольствие».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бей до дна».