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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 11–12 июля

9 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых китайский боевик «Живая ярость» и триллер с Оскаром Айзеком в главной роли «Кодекс Данте». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Живая ярость
Кодекс Данте
Фальшивомонетчик
Трасса «Море — море»
Долина улыбок
Иллюзия убийства
Оно приходит снизу
Кто есть кто?
Рейс 298
Легенды леса
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Живая ярость (Fo ze ngaan, 2025)

Живая ярость

  • Режиссер: Кэндзи Танигаки
  • В ролях: Се Мяо, Джо Таслим, Ян Энью, Брайан Лэ, Джои Иванага, Яян Рухьян
  • Жанр: боевик / Гонконг / 113 мин.
  • В прокате: с 9 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «…сценарий тут почти неважен, как и диалоги. Персонажи общаются короткими фразами на смеси мандаринского, тагалога и примитивного английского, которые так и хочется снабдить гнусавым переводом. Однако язык хорошо натренированного тела понятен и без него, и кровавый балет на экране доставляет почти физическое удовольствие».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бей до дна».

Кодекс Данте (In the Hand of Dante, 2025)

Кодекс Данте

  • Режиссер: Джулиан Шнабель
  • В ролях: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Момоа
  • Жанр: триллер, детектив, драма / Великобритания, Италия, Чили, США / 153 мин.
  • В прокате: с 9 июля

Кинокритик Андрей Плахов: «Пускай на сей раз речь не идет о бессмертном шедевре. Фильм Шнабеля, основанный на нарциссическом романе журналиста Ника Тошеса о себе любимом, принадлежит к рецидивам усталого постмодернизма. И все же он впечатляет проблесками диковатого величия, присущей Шнабелю — и как художнику, и как режиссеру — способностью в погоне за призраком свободы разрушать правила любой игры. Попытка "причесать" его, уложив в комфортный коммерческий формат, выглядит жалкой и неуклюжей».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Каникулы Бонифация VIII».

Фальшивомонетчик (L'affaire Bojarski, 2025)

Фальшивомонетчик

  • Режиссер: Жан-Поль Саломе
  • В ролях: Реда Катеб, Сара Жиродо, Бастьен Буйон, Пьер Лоттен, Кантен Дольмер, Виктор Пуарье
  • Жанр: драма, криминал / Франция / 128 мин.
  • В прокате: с 9 июля

Кинопрокатчик «Кинотайм»: «1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живет двойной жизнью, его семья ни о чем не догадывается, а по его следу идет опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его "работ"».

Трасса «Море — море» (2026)

Трасса «Море — море»

  • Режиссер: Илья Храмов
  • В ролях: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева, Василий Седых, Денис Самойлов
  • Жанр: комедия, мелодрама. приключения / Россия / 85 мин.
  • В прокате: с 9 июля

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем — наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и ее новый жених. Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза».

Долина улыбок (La valle dei sorrisi, 2025)

Долина улыбок

  • Режиссер: Паоло Стрипполи
  • В ролях: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран, Джулио Фельтри, Серджо Романо, Анна Беллато
  • Жанр: ужасы, драма / Италия, Словения / 122 мин.
  • В прокате: с 9 июля

Кинопрокатчик «World Pictures»: «Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает боль у людей и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить».

Иллюзия убийства (Reversion, 2025)

Иллюзия убийства

  • Режиссер: Джейкоб Сантана
  • В ролях: Хайме Лорэнте, Мануэль Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо, Эва Льорач, Мэнни Перес
  • Жанр: триллер, детектив / Испания, Доминикана / 97 мин.
  • В прокате: с 2 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «…будьте покойны — авторы обязательно объяснят, что же творится на самом деле… В дело пойдут и кома, и амнезия, и месть, и жестокие убийства, и осиротевшие дети — разве что никого не подменят в роддоме и никто не упадет с лестницы с последующим выкидышем, хотя это, пожалуй, могло бы дополнительно украсить картину».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Морока с оборота».

Оно приходит снизу (Bajo tus pies, 2025)

Оно приходит снизу

  • Режиссер: Кристиан Бернард
  • В ролях: Марибель Верду, София Отеро, Сорион Эгилеор, Мириам дель Прадо, Урко Оласабаль, Ибаи Атанес
  • Жанр: ужасы / Испания / 94 мин.
  • В прокате: с 2 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем вои-вопли, причудливые коридоры и тщетные предупреждения, которые адресует Изабель городская сумасшедшая, некогда в этом доме обитавшая. Словом, если вы видели хоть один современный фильм о проклятой жилплощади, то вы видели их все».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Упыри с дисконтом».

Кто есть кто? (¿Qui&eacute;n es qui&eacute;n?, 2024)

Кто есть кто?

  • Режиссер: Хьюго Мартин Куерво
  • В ролях: Элена Ирурета, Кира Миро, Сальва Реина, София Отеро, Ана Хара, Марти Кордеро
  • Жанр: комедия, фэнтези / Испания, США, Франция / 95 мин.
  • В прокате: с 2 июля

Кинопрокатчик «Пионер»: «Семья Фуэнтес — такая же, как и многие другие: работа, школа, вечная спешка и минимум общения. Все меняется, когда младшая дочь Валентина загадывает желание на свой девятый день рождения. Наутро вся семья просыпается в чужих телах: папа — в теле мамы, Валентина — в теле бабушки, а подростки-близнецы путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Чтобы вернуть все на свои места, каждому придется посмотреть на жизнь глазами другого и понять, что значит быть настоящей семьей».

Рейс 298 (Black Box, 2026)

Рейс 298

  • Режиссер: Стивен Куэйл
  • В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати, Хеннеки Талбот, Молли Райт, Бетси-Блу Инглиш
  • Жанр: триллер, фантастика, ужасы / США / 85 мин.
  • Слоган: «Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?»
  • В прокате: с 2 июля

Кинопрокатчик «Capella Film»: «Рейс 298 сталкивается с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Несколько выживших пытаются укрыться в грузовом отсеке».

Легенды леса (Le chant des for&ecirc;ts, 2025)

Легенды леса

  • Режиссер: Венсан Мюнье
  • В ролях: Мишель Мюнье, Симон Мюнье, Венсан Мюнье
  • Жанр: документальный / Франция / 95 мин.
  • В прокате: с 2 июля

Кинопрокатчик «U Films»: «Венсан Мюнье отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами, юркими горностаями и другими животными. Они также надеются увидеть и глухаря — почти неуловимую птицу, которая появляется лишь на мгновения».

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