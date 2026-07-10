Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 11–12 июля
9 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых китайский боевик «Живая ярость» и триллер с Оскаром Айзеком в главной роли «Кодекс Данте». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Живая ярость
- Режиссер: Кэндзи Танигаки
- В ролях: Се Мяо, Джо Таслим, Ян Энью, Брайан Лэ, Джои Иванага, Яян Рухьян
- Жанр: боевик / Гонконг / 113 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…сценарий тут почти неважен, как и диалоги. Персонажи общаются короткими фразами на смеси мандаринского, тагалога и примитивного английского, которые так и хочется снабдить гнусавым переводом. Однако язык хорошо натренированного тела понятен и без него, и кровавый балет на экране доставляет почти физическое удовольствие».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бей до дна».
Кодекс Данте
- Режиссер: Джулиан Шнабель
- В ролях: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Момоа
- Жанр: триллер, детектив, драма / Великобритания, Италия, Чили, США / 153 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «Пускай на сей раз речь не идет о бессмертном шедевре. Фильм Шнабеля, основанный на нарциссическом романе журналиста Ника Тошеса о себе любимом, принадлежит к рецидивам усталого постмодернизма. И все же он впечатляет проблесками диковатого величия, присущей Шнабелю — и как художнику, и как режиссеру — способностью в погоне за призраком свободы разрушать правила любой игры. Попытка "причесать" его, уложив в комфортный коммерческий формат, выглядит жалкой и неуклюжей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Каникулы Бонифация VIII».
Фальшивомонетчик
- Режиссер: Жан-Поль Саломе
- В ролях: Реда Катеб, Сара Жиродо, Бастьен Буйон, Пьер Лоттен, Кантен Дольмер, Виктор Пуарье
- Жанр: драма, криминал / Франция / 128 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинопрокатчик «Кинотайм»: «1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живет двойной жизнью, его семья ни о чем не догадывается, а по его следу идет опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его "работ"».
Трасса «Море — море»
- Режиссер: Илья Храмов
- В ролях: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева, Василий Седых, Денис Самойлов
- Жанр: комедия, мелодрама. приключения / Россия / 85 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем — наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и ее новый жених. Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза».
Долина улыбок
- Режиссер: Паоло Стрипполи
- В ролях: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран, Джулио Фельтри, Серджо Романо, Анна Беллато
- Жанр: ужасы, драма / Италия, Словения / 122 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинопрокатчик «World Pictures»: «Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает боль у людей и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить».
Иллюзия убийства
- Режиссер: Джейкоб Сантана
- В ролях: Хайме Лорэнте, Мануэль Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо, Эва Льорач, Мэнни Перес
- Жанр: триллер, детектив / Испания, Доминикана / 97 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…будьте покойны — авторы обязательно объяснят, что же творится на самом деле… В дело пойдут и кома, и амнезия, и месть, и жестокие убийства, и осиротевшие дети — разве что никого не подменят в роддоме и никто не упадет с лестницы с последующим выкидышем, хотя это, пожалуй, могло бы дополнительно украсить картину».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Морока с оборота».
Оно приходит снизу
- Режиссер: Кристиан Бернард
- В ролях: Марибель Верду, София Отеро, Сорион Эгилеор, Мириам дель Прадо, Урко Оласабаль, Ибаи Атанес
- Жанр: ужасы / Испания / 94 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем вои-вопли, причудливые коридоры и тщетные предупреждения, которые адресует Изабель городская сумасшедшая, некогда в этом доме обитавшая. Словом, если вы видели хоть один современный фильм о проклятой жилплощади, то вы видели их все».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Упыри с дисконтом».
Кто есть кто?
- Режиссер: Хьюго Мартин Куерво
- В ролях: Элена Ирурета, Кира Миро, Сальва Реина, София Отеро, Ана Хара, Марти Кордеро
- Жанр: комедия, фэнтези / Испания, США, Франция / 95 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинопрокатчик «Пионер»: «Семья Фуэнтес — такая же, как и многие другие: работа, школа, вечная спешка и минимум общения. Все меняется, когда младшая дочь Валентина загадывает желание на свой девятый день рождения. Наутро вся семья просыпается в чужих телах: папа — в теле мамы, Валентина — в теле бабушки, а подростки-близнецы путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Чтобы вернуть все на свои места, каждому придется посмотреть на жизнь глазами другого и понять, что значит быть настоящей семьей».
Рейс 298
- Режиссер: Стивен Куэйл
- В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати, Хеннеки Талбот, Молли Райт, Бетси-Блу Инглиш
- Жанр: триллер, фантастика, ужасы / США / 85 мин.
- Слоган: «Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?»
- В прокате: с 2 июля
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Рейс 298 сталкивается с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Несколько выживших пытаются укрыться в грузовом отсеке».
Легенды леса
- Режиссер: Венсан Мюнье
- В ролях: Мишель Мюнье, Симон Мюнье, Венсан Мюнье
- Жанр: документальный / Франция / 95 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинопрокатчик «U Films»: «Венсан Мюнье отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами, юркими горностаями и другими животными. Они также надеются увидеть и глухаря — почти неуловимую птицу, которая появляется лишь на мгновения».