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Медведев назвал территории, где пройдет новая полоса безопасности в зоне СВО

Новая полоса безопасности в зоне СВО пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Правда все равно пробьет себе дорогу, — написал Дмитрий Медведев в «Максе». — А новая полоса безопасности ... пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».

Заявления представителей Украины о ситуации в зоне боевых действий, в частности, о переходе Константиновки под контроль ВС РФ, он назвал «фальшивой риторикой».

Путин провел совещание с управлением Объединенной группировкой войск. Главное

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О взятии Константиновки в ДНР российские власти объявили 3 июля. Соответствующий доклад представил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время совещания с президентом в пункте управления Объединенной группировкой войск. Президент назвал это событие ключевым для установления контроля над всей территорией ДНР.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идёт по плану, о чём ранее заявлял президент Владимир Путин. Российские войска в конце 2025 года продолжали продвигаться по всему фронту СВО. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска взяли под контроль более 6,3 тыс. кв. км территории в зоне СВО за 2025 год и заняли около 300 населенных пунктов.

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