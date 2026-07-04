Медведев назвал территории, где пройдет новая полоса безопасности в зоне СВО

Новая полоса безопасности в зоне СВО пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Правда все равно пробьет себе дорогу, — написал Дмитрий Медведев в «Максе». — А новая полоса безопасности ... пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».

Заявления представителей Украины о ситуации в зоне боевых действий, в частности, о переходе Константиновки под контроль ВС РФ, он назвал «фальшивой риторикой».

О взятии Константиновки в ДНР российские власти объявили 3 июля. Соответствующий доклад представил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время совещания с президентом в пункте управления Объединенной группировкой войск. Президент назвал это событие ключевым для установления контроля над всей территорией ДНР.