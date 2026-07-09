В Батайске на площади 1,5 тысячи квадратных метров горят склады

В Батайске спасатели МЧС России по Ростовской области тушат пожар на складах. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре на ул. Фермерская, 1 «А» поступило 9 июля в 11:08. По прибытии на место спасатели выяснили, что горят деревянные поддоны и два складских помещения.

«Сухая и жаркая погода осложняют тушение. Существует угроза распространения огня», — уточнили в МЧС.

В тушении задействованы 40 человек и 11 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

Наталья Белоштейн