Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей и золото
Полиция Центрального района расследует крупнейшее мошенничество: пожилой петербуржец передал аферистам свыше 95 млн рублей и золотые слитки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ,Э пишет ТАСС.
В общей сложности похищено более 95 млн рублей
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По предварительным данным, в течение нескольких недель неизвестные звонили мужчине, представляясь сотрудниками различных ведомств, и под предлогом декларирования средств убеждали передавать наличные и драгоценные металлы курьерам. В общей сложности похищено более 95 млн рублей. Полиция устанавливает личности организаторов схемы и исполнителей. Дело находится на контроле у руководства ГУ МВД.