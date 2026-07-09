Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей и золото

Полиция Центрального района расследует крупнейшее мошенничество: пожилой петербуржец передал аферистам свыше 95 млн рублей и золотые слитки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ,Э пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В общей сложности похищено более 95 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В общей сложности похищено более 95 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительным данным, в течение нескольких недель неизвестные звонили мужчине, представляясь сотрудниками различных ведомств, и под предлогом декларирования средств убеждали передавать наличные и драгоценные металлы курьерам. В общей сложности похищено более 95 млн рублей. Полиция устанавливает личности организаторов схемы и исполнителей. Дело находится на контроле у руководства ГУ МВД.

Кирилл Конторщиков