Кража энергетиков обернулась уголовным делом о грабеже для двух петербуржцев

Полиция Центрального района задержала двух молодых людей, подозреваемых в ограблении магазина на набережной реки Фонтанки. Попытка вынести неоплаченные напитки переросла в избиение администратора и уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 июля в доме 32 на набережной Фонтанки. Трое посетителей попытались похитить энергетические напитки и молочные коктейли. Когда администратор магазина попытался их остановить, злоумышленники нанесли ему побои и скрылись с похищенным. Пострадавший был госпитализирован, после оказания медпомощи отпущен на амбулаторное лечение.

Кирилл Конторщиков