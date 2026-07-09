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Кража энергетиков обернулась уголовным делом о грабеже для двух петербуржцев

Полиция Центрального района задержала двух молодых людей, подозреваемых в ограблении магазина на набережной реки Фонтанки. Попытка вынести неоплаченные напитки переросла в избиение администратора и уголовное преследование.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 июля в доме 32 на набережной Фонтанки. Трое посетителей попытались похитить энергетические напитки и молочные коктейли. Когда администратор магазина попытался их остановить, злоумышленники нанесли ему побои и скрылись с похищенным. Пострадавший был госпитализирован, после оказания медпомощи отпущен на амбулаторное лечение.

Кирилл Конторщиков

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