Пашинян пообещал опубликовать проект новой конституции Армении до конца года

Конкретные сроки публикации проекта новой конституции Армении пока неизвестны, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он пообещал представить проект до конца этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Пашиняна, документ пока не был обнародован, потому что «вмешались» парламентские выборы. Чтобы надлежащим образом обсудить новый проект, было решено перенести сроки его обнародования. «Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем»,— заверил армянский премьер (цитата по ТАСС).

В августе 2025 года Армения и Азербайджан согласовали мирный договор при участии США. Документ пока не подписан, потому что азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе. Армения потеряла контроль над Карабахом по итогам азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года.

О ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Армянские выборы пойдут под суд».