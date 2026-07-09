В Гатчинском округе ликвидирована нарколаборатория мощностью 17,4 кг синтетики

Полиция ликвидировала подпольный цех по производству синтетики в садоводстве Чаща. Задержан 39-летний владелец дома, организовавший выпуск наркотиков с августа 2025 года, сообщили в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный пояснил, что сбывал продукцию через закладки

Фото: МВД РФ Задержанный пояснил, что сбывал продукцию через закладки

Фото: МВД РФ

В частном доме оперативники обнаружили контейнеры с 7,3 кг порошка, 20 канистр химических реактивов и прекурсоров (около 400 литров), лабораторное оборудование. В лесном тайнике найдены еще 10 запаянных пакетов с порошком весом свыше 10,1 кг. Экспертиза подтвердила, что в части изъятого находится мефедрон. Задержанный пояснил, что сбывал продукцию через закладки. Общая масса изъятого превысила 17,4 кг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются соучастники.

Кирилл Конторщиков