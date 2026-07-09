Politico: девять стран обратились к ЕК из-за системы контроля на границе Шенгена

Девять европейских стран просят Еврокомиссию продлить действие послаблений для системы контроля въезда-выезда (EES). Об этом пишет Politico. Система EES должна заменить штампы в паспортах цифровой системой, фиксирующей даты въезда и выезда путешественников, прибывающих в Шенгенскую зону. Она также собирает биометрические данные: фотографии лица и отпечатки пальцев.

Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария в письме от 7 июля заявили еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру о «серьезных трудностях» с системой. Страны хотят, чтобы ЕК разрешила использовать резервный механизм, позволяющий погранслужбам приостанавливать сбор биометрических данных в случае сбоев в работе системы и образования очередей даже после 6 сентября, когда срок действия механизма должен истечь.

Представитель ЕК Маркус Ламмерт отметил, что законодательство уже предусматривает некоторую гибкость. В частности, возможность приостановки сбора биометрических данных в летний период. По его словам, Брюссель поддерживает контакты со странами, столкнувшимися с трудностями на границах.

В начале недели Financial Times сообщила, что внедрение общеевропейской онлайн-системы предварительного разрешения на въезд ETIAS, которая должна была заработать к концу этого года, переносится как минимум на 2027 год. Это случилось под давлением авиакомпаний и аэропортов, столкнувшихся с хаосом из-за другой системы — EES.