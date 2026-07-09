Politico: девять стран обратились к ЕК из-за системы контроля на границе Шенгена
Девять европейских стран просят Еврокомиссию продлить действие послаблений для системы контроля въезда-выезда (EES). Об этом пишет Politico. Система EES должна заменить штампы в паспортах цифровой системой, фиксирующей даты въезда и выезда путешественников, прибывающих в Шенгенскую зону. Она также собирает биометрические данные: фотографии лица и отпечатки пальцев.
Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария в письме от 7 июля заявили еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру о «серьезных трудностях» с системой. Страны хотят, чтобы ЕК разрешила использовать резервный механизм, позволяющий погранслужбам приостанавливать сбор биометрических данных в случае сбоев в работе системы и образования очередей даже после 6 сентября, когда срок действия механизма должен истечь.
Представитель ЕК Маркус Ламмерт отметил, что законодательство уже предусматривает некоторую гибкость. В частности, возможность приостановки сбора биометрических данных в летний период. По его словам, Брюссель поддерживает контакты со странами, столкнувшимися с трудностями на границах.
В начале недели Financial Times сообщила, что внедрение общеевропейской онлайн-системы предварительного разрешения на въезд ETIAS, которая должна была заработать к концу этого года, переносится как минимум на 2027 год. Это случилось под давлением авиакомпаний и аэропортов, столкнувшихся с хаосом из-за другой системы — EES.
Внедрение системы контроля въезда-выезда (EES) сталкивается со значительными техническими трудностями, что привело к многокилометровым очередям в аэропортах и на других пунктах пересечения границ. Это происходит потому, что новая система требует сканирования отпечатков пальцев и фотографий у путешественников из стран, не входящих в ЕС, что замедляет процесс проверки. В апреле 2026 года система полноценно заработала, но многие терминалы не работают или работают с перебоями, что вызывает задержки до трех часов.
Эта ситуация уже привела к тому, что Международный аэропортовый совет (ACI Europe) обратился к Еврокомиссии с просьбой разрешить временно приостанавливать систему цифрового контроля по биометрии. Проблемы с EES также стали причиной переноса внедрения общеевропейской онлайн-системы предварительного разрешения на въезд ETIAS как минимум на 2027 год, которая должна была заработать к концу этого года. В связи с этим страны Шенгенской зоны, включая Францию, Германию и Бельгию, Грецию, Италию, Мальту, Нидерланды, Португалию и Швейцарию, просят Еврокомиссию продлить действие послаблений для EES, чтобы пограничные службы могли приостанавливать сбор биометрических данных в случае сбоев и очередей.