FT: запуск онлайн-системы въезда в ЕС откладывается из-за сбоев на границах

Внедрение общеевропейской онлайн-системы предварительного разрешения на въезд ETIAS, которая должна была заработать к концу этого года, переносится как минимум на 2027 год, сообщает Financial Times (FT). Это случилось под давлением авиакомпаний и аэропортов, столкнувшихся с хаосом из-за другой системы — EES. Издание ссылается на опрошенные осведомленные источники.

Медленный запуск EES, требующей сканирования отпечатков пальцев и фотографий у путешественников из стран, не входящих в ЕС, сопровождается значительными техническими проблемами. Сбои полноценно заработавшей в апреле системы привели к многокилометровым очередям в аэропортах и на других пунктах пересечения границ.

По данным FT, агентство eu-LISA, отвечающее за внедрение ETIAS, признало, что запустить систему в запланированные сроки не представляется возможным. Новый график должен быть определен в сентябре. Чтобы не допустить коллапса на границах, было принято решение сначала донастроить EES.

Хотя в Еврокомиссии заявляют, что подготовка ETIAS продолжается, многие чиновники относятся к запуску новой системы скептически, полагая, что он будет задержан на значительные сроки.

Екатерина Наумова