Вратарь Иванов подписал контракт с клубом НХЛ «Колумбус»
Российский голкипер Сергей Иванов подписал контракт новичка с «Колумбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Соглашение, рассчитанное на два сезона, начнет действовать с 2027 года. Ожидается, что следующий сезон 22-летний вратарь проведет в петербургском СКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На драфте НХЛ 2022 года «Колумбус» выбрал Сергея Иванова под общим 138-м номером. В КХЛ голкипер также выступал за владивостокский «Адмирал» и «Сочи». В прошлом сезоне он провел за СКА 29 матчей, в которых одержал 13 побед (в том числе три «сухих»). В среднем вратарь отражал 92,8% бросков и пропускал 2,5 шайбы за игру.
Сергей Иванов, вратарь СКА, в прошедшем сезоне отличился тем, что отразил 20 бросков и впервые в карьере отыграл «на ноль» в матче плей-офф КХЛ. В отличие от некоторых других российских вратарей, которые уже переходили в НХЛ и могли столкнуться с трудностями, например, Александр Георгиев после подписания контракта с «Буффало Сейбрс» был выставлен на драфт отказов, Иванов пока продолжит карьеру в КХЛ в сезоне 2026/2027.