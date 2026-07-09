Вратарь Иванов подписал контракт с клубом НХЛ «Колумбус»

Российский голкипер Сергей Иванов подписал контракт новичка с «Колумбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Соглашение, рассчитанное на два сезона, начнет действовать с 2027 года. Ожидается, что следующий сезон 22-летний вратарь проведет в петербургском СКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На драфте НХЛ 2022 года «Колумбус» выбрал Сергея Иванова под общим 138-м номером. В КХЛ голкипер также выступал за владивостокский «Адмирал» и «Сочи». В прошлом сезоне он провел за СКА 29 матчей, в которых одержал 13 побед (в том числе три «сухих»). В среднем вратарь отражал 92,8% бросков и пропускал 2,5 шайбы за игру.

Таисия Орлова