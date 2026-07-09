Мерц заявил о согласии США продать Германии ракеты Tomahawk

США одобрили продажу Германии крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц во время выступления в парламенте, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Emrah Gurel / AP Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Emrah Gurel / AP

«В кулуарах встречи НАТО в Анкаре мы договорились с американским правительством о том, что мы приобретем и разместим в Германии американские ракеты Tomahawk»,— заявил господин Мерц. По его словам, приобретение американских вооружений «закроет важный стратегический пробел» в обороне страны. Одновременно Европа будет работать над разработкой собственных оборонных систем и их размещением на своей территории, подчеркнул канцлер.

О намерении разместить в Германии системы Tomahawk заявлял бывший президент США Джо Байден в 2024 году. Развертывание комплексов планировали на 2026 год. В мае этого года Фридрих Мерц заявил, что США отказались от таких планов. Он отвергал наличие связи между сложившейся ситуацией и критикой со стороны президента США: Дональд Трамп был недоволен союзниками по НАТО из-за недостаточной, по его мнению, поддержки военной кампании в Иране.