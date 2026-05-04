Мерц подтвердил планы США не размещать Tomahawk в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что США пока не собираются размещать крылатые ракеты Tomahawk на немецкой территории. По его словам, это не связано с его недавней критикой американского президента Дональда Трампа из-за военного конфликта с Ираном.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Канцлер Германии Фридрих Мерц

«У американцев сейчас недостаточно вооружений. Объективно говоря, практически нет возможности поставок подобных систем вооружения»,— заявил господин Мерц в эфире общественной телерадиокомпании ARD. Он напомнил, что ракеты, которые в 2024 году Германии пообещал бывший американский президент Джо Байден, были в пользовании страны для укрепления потенциала сдерживания до тех пор, пока Евросоюз не разработает собственные системы.

Канцлер ФРГ добавил, что вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии «не является новой мерой», поскольку это давно обсуждалось. Контингент был размещен в ФРГ на временной основе при Джо Байдене, уточни он.

Фридрих Мерц подчеркнул, что между заявлениями господина Трампа и критикой канцлера в отношении президента США из-за военного конфликта в Иране «никакой связи нет». «Я не собираюсь отказываться от сотрудничества с Дональдом Трампом»,— заключил канцлер.

Пентагон планировал разместить дальнобойные ударные системы на территории ФРГ с 2024 года, установка которых была запланирована на 2026 год. О том, что США пересмотрят планы по размещению оружия в Германии, писала Financial Times (FT). Источники издания сообщили, что решение связано с выводом американских войск из ФРГ.