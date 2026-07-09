Движение на улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе

В августе на улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют открыть движение для трамваев и автомобилей, сообщили в мэрии со ссылкой на первого замглавы города Рустама Галямова. Ранее дорогу закрывали для строительства пешеходного тоннеля под улицей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга

Сейчас строители завершают переустройство инженерных сетей, занимаются гидроизоляцией тоннеля. Там также установят системы освещения и видеонаблюдения, пол уложат гранитом, на спусках установят пандусы. «Полное завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на ноябрь»,— добавил Рустам Галямов.

Длина пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева составит 45 м. Его строительство началось 15 мая. В связи с этим проезд в районе цирка от ул. 8 Марта до ул. Горького закрыт.

Ирина Пичурина